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بعد رصد صدى البلد للواقعة|مدرسة أوسيم تحذف منشور تحويل 189 طالبا لمدارس حكومية قبل الدراسة بساعات
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد رصد صدى البلد للواقعة|مدرسة أوسيم تحذف منشور تحويل 189 طالبا لمدارس حكومية قبل الدراسة بساعات

منشور المدرسة المذكورة
منشور المدرسة المذكورة
ياسمين بدوي

بعد رصد موقع صدى البلد لتفاصيل الواقعة .. حذفت مدرسة أوسيم الرسمية للغات المنشورات التي أثارت جدلا واسعا خلال الساعات الأخيرة ، والتي قامت خلالها المدرسة بنشر قوائم تشمل أسماء 189 طالبا تأخروا في دفع المصروفات وتقرر تحويلهم لمدارس حكومية قبل بدء الدراسة بساعات .

حيث قامت المدرسة بتعديل المنشور الخاص بصور قوائم الاسماء ، وحذفت منه الصور و حذفت قرار التحويل لمدارس حكومية واستبدلته بالنص التالي : سيتم اعلان قوائم الفصول بعد قليل

كما قامت المدرسة بتعديل المنشور الثاني الذي تبرر فيه قرارها و تتوعد بمساءلة أولياء الأمور المعترضين ، وكتبت الرسالة التالية :  كل عام وانتم بخير بمناسبه بدء العام الدراسي الجديد


وعلم موقع صدى البلد ، ان تراجع المدرسة عن منشوراتها جاء بعد تدخل من وزارة التربية والتعليم التي رفضت تماما ما فعلته المدرسة

وكانت قد نشرت مدرسة أوسيم الرسمية لغات على صفحتها الرسمية على فيس بوك ، قوائم و كشوف بأسماء عددا من الطلاب معلنة صدور قرار بتحويلهم من المدرسة لمدارس حكومية عربي ، قبل بدء الدراسة بساعات وذلك لعدم سداد المصروفات

وشملت القوائم والكشوف المنشورة على صفحة المدرسة قبل بدء الدراسة بساعات أسماء 189 طالب وطالبة 

و كتبت المدرسة على صفحتها الرسمية على فيس بوك رسالة نصها كالتالي : السادة أولياء أمور الطلاب الموجودين بالكشوف تم تحويل اوراق ابنائهم إلى مدارس حكومية  ، وعلى كل ولى أمر أن يتوجه إلى المدرسة لاستلام ملف الاوراق الخاص بإبنه وتقديمه لأقرب مدرسة عربي جنب بيته ، حسب قرار وزير التربية والتعليم بتحويل كل من لم يسدد المصروفات عن العام الماضى 2026/2025 علما بإن فرصة السداد كانت متاحة طوال سنة كاملة .

وقد قابل أولياء الأمور منشور المدرسة بحالة من الغضب والاستياء ، حيث قالت آية سمير : ده تشهير بالطلاب اللي مدفعوش اتمني المدرسة تتحاسب ع الفعل ده ، وقالت منار محمد : هما الكسبانين انهم يحولوا من مدرسه اسلوبهم متدنى بالشكل دا

وقال مؤمن إبراهيم : نرجو من وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة، التدخل والتحقق من الواقعة.
قيام المدرسة بنشر أسماء الأطفال المتأخر عليهم المصروفات الدراسية بشكل علني على موقع التواصل الاجتماعي ،وقالت إلهام أيمن : قلة ذوق منكم ...كنتوا بعتوا لاولياء الامور على الخاص ، وقالت هند الديداموني : مش المفروض حضراتكوا فيه قسم شؤون طلاب يتواصل مع أولياء الامور !!؟

وقالت إلهام نجم : لو ده اسلوب المدرسة تبقى لا تستحق ان يستمر بها احد واللي يحول منها يبقى الكسبان! كيف تنشر اسماء الطلبة على الملأ بهذا الأسلوب؟ ، و قالت ايمان النجار : ايه الفضايح دي يعني مش معاكوا ارقام أولياء الأمور

كما نشرت مدرسة أوسيم الرسمية للغات بيانا جديدا عبر صفحتها على فيس بوك ، للرد على الهجوم الذي تعرضت له من الاهالي الذي اتهموها بالتشهير بعد نشر قائمة بأسماء 186 طالبا وطالبة وإعلان نقلهم لمدارس حكومية قبل الدراسة بساعات. 

قالت المدرسة في بيانها الجديد : أي شخص سيتطاول بأي لفظ ستتم ملاحقته قانونيا بتهمة السب والقذف، المدارس بتنفذ تعليمات وقرارات الوزارة  وهذا للعلم ، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بقرار من الوزارة وليس اجتهادا شخصيا من إدارة المدرسة.

ودعمت المدرسة منشورها المذكور بعدد من المستندات لإثبات تنفيذها للتعليمات الرسمية الصادرة من وزارة التربية والتعليم.

May be an image of ‎text that says '‎الحذ التعيمیه لغات التعليم الشانوی رقم ・ラノ1Vロドノサ人 ٢٠ ٢/۲١١ بشان تحويل الطلبه لغ برجاء اتخاذه الا سیم رف شنه バニン اوسیم السيد الرسميه / مدير القائونيه مدارس رسمی عربی تار lei تسدد حتى ١ الشؤن لغات الى اقرب اسماء الطلبه التى لم بناء على قرار الرسميه حصر المحول اليها بمدرسه اوسیم تعليمات التوجيه المالى تم الصف المحول اليه المدرسه طن‎'‎
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