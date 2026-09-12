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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لجذب إنتباه الناس.. القبض على صاحب محل ألقى قطع زجاجية على المواطنين بالجيزة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مالك محل للأدوات المنزلية بإلقاء أدوات منزلية زجاجية على المواطنين بالطريق وتحطيمها أمامهم بالجيزة .

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مالك محل أدوات منزلية - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حيث يقوم بإلقاء أدوات منزلية زجاجية غير صالحة للبيع بطريقة إستعراضية بقصد التسويق لمنتجاته وجذب الإنتباه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى أدوات منزلية

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