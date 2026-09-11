فرانس برس: الحوثيون يسيطرون على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل عبر حسابها على منصة «إكس»، نقلًا عن مسؤول عسكري حكومي يمني، بأن الحوثيين سيطروا على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر.

يأتي إعلان المسؤول العسكري الحكومي اليمني عن سيطرة الحوثيين على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر في أعقاب هجوم واسع شنته الجماعة خلال الأيام الأخيرة، مكّنها من التقدم جنوبًا والسيطرة على مواقع ساحلية إستراتيجية.

وكان أبرز التطورات سقوط مدينة المخا الساحلية، أحد أهم الموانئ اليمنية على البحر الأحمر، بيد الحوثيين الخميس، بعد انسحاب القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. كما تقدمت الجماعة باتجاه ذباب وجزر استراتيجية قرب مضيق باب المندب، في وقت تحدثت فيه مصادر عن وصولها إلى جزر حنيش.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بسبب موقع المخا والمناطق المحيطة بها قرب مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ويُعد أحد أهم ممرات التجارة والطاقة في العالم. وسيطرة الحوثيين على أجزاء واسعة من الساحل تمنحهم قدرة أكبر على التأثير في حركة الملاحة الدولية، وتهديد السفن المرتبطة بالسعودية وإسرائيل وغيرها.

وبحسب مصادر يمنية وإقليمية تحدثت إلى رويترز، فإن الدعم الإيراني، بما يشمل الأسلحة والتوجيه التكتيكي، ساهم في تقدم الحوثيين على الساحل، فيما تنفي طهران أنها تدير العمليات العسكرية للجماعة بشكل مباشر.