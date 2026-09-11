يسرا تدعو للتبرع باسم ياسمين أبو النجا لإنقاذ حياة مرضى القلب

دعت الفنانة يسرا، بالتبرع لإنقاذ مرضى القلب، كصدقة جارية على روح الراحلة ياسمين أبو النجا، ابنة الفنانة نجلاء فتحي، والتي رحلت عن عالمنا خلال الأيام الماضية بعد إصابتها بأزمة قلبية، والتي كانت تعاني من مشاكل بالقلب منذ ولادتها.

وقالت يسرا، في مقطع فيديو عبر حسابها بـ فيس بوك: صدقة جارية على روح الحبيبة ياسمين أبو النجا لإنقاذ حياة مرضى القلب.. لعل قلبًا يُنقذ يكون صدقة جارية عنها وأجرًا لا ينقطع.





وكانت ياسمين أبو النجا، ابنة نجلاء فتحي رحلت عن عالمنا، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز 44 عامًا، وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرتها وأصدقائها وشُيعت جنازة الراحلة من مسجد عمر بن عبد العزيز، بحضور أفراد أسرتها وعدد من المقربين، قبل أن يتم دفنها في مقابر العائلة بمصر الجديدة.

وتعُد ياسمين الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي من زوجها السابق المهندس والفنان سيف أبو النجا، الذي تزوج منها في سبعينيات القرن الماضي، واستمر زواجهما نحو خمس سنوات، قبل أن ينفصلا.