قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات
تحرير 908 محاضر بمخالفات لمخابز وأسواق في المنوفية
بعد رصد صدى البلد للواقعة|مدرسة أوسيم تحذف منشور تحويل 189 طالبا لمدارس حكومية قبل الدراسة بساعات
يسرا تدعو للتبرع باسم ياسمين أبو النجا لإنقاذ حياة مرضى القلب
فرانس برس: الحوثيون يسيطرون على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر
هل تناول الفول الطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما
زوج شقيقتها وأنجاله.. القبض على المتهمين بالتعدى على سيدة بالقليوبية
أخبار السيارات| كيف تربح سيارة كورفيت مجانًا.. ومرسيدس تصنع سيارة مقاومة للماء
الحرية المصري: مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس تعكس ثقل مصر ودورها المتنامي دوليًا
زينة أشرف عبد الباقي تحتفل بعيد ميلاد والدها برسالة مؤثرة: «محظوظة بيك أوي»
حقائب مدارس ورعاية الصحية.. مؤسسة أبو العينين تشارك في قافلة إيد واحدة بالأقصر| صور
بعد ساعات من التداول.. الذهب يرتفع 25 جنيها في الصاغة الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يسرا تدعو للتبرع باسم ياسمين أبو النجا لإنقاذ حياة مرضى القلب

يسرا
يسرا
علا محمد

دعت الفنانة يسرا، بالتبرع لإنقاذ مرضى القلب، كصدقة جارية على روح الراحلة ياسمين أبو النجا، ابنة الفنانة نجلاء فتحي، والتي رحلت عن عالمنا خلال الأيام الماضية بعد إصابتها بأزمة قلبية، والتي كانت تعاني من مشاكل بالقلب منذ ولادتها.

وقالت يسرا، في مقطع فيديو عبر حسابها بـ فيس بوك: صدقة جارية على روح الحبيبة ياسمين أبو النجا لإنقاذ حياة مرضى القلب.. لعل قلبًا يُنقذ يكون صدقة جارية عنها وأجرًا لا ينقطع.


وكانت ياسمين أبو النجا،  ابنة نجلاء فتحي  رحلت عن عالمنا، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز 44 عامًا، وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرتها وأصدقائها وشُيعت جنازة الراحلة من مسجد عمر بن عبد العزيز، بحضور أفراد أسرتها وعدد من المقربين، قبل أن يتم دفنها في مقابر العائلة بمصر الجديدة.

وتعُد ياسمين الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي من زوجها السابق المهندس والفنان سيف أبو النجا، الذي تزوج منها في سبعينيات القرن الماضي، واستمر زواجهما نحو خمس سنوات، قبل أن ينفصلا.

الفنانة يسرا يسرا ياسمين الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي ابنة نجلاء فتحي ياسمين أبو النجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم

المتهم عبده الفيومي والضحية محمود جاوة

عريس في الجنة.. القصة الكاملة لمقتـ.ل ميكانيكي العمرانية بطعنة التيك توكر عبده الفيومي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترامب وبن سلمان

ترامب يرفض طلبا سعوديا بضرب الحوثيين

الإيجار القديم

قبل نظرها أمام المحكمة الدستورية.. تفاصيل المادة السابعة من قانون الإيجار القديم

فضل قراءة سورة الكهف

أيهما أفضل.. قراءة سورة الكهف قبل صلاة الجمعة أم بعدها؟ الإفتاء تجيب

سرقة الكهرباء

الكهرباء تحذر من سماسرة تسوية محاضر سرقة التيار

محمد صلاح

أردوغان يستجيب لرغبة محمد صلاح قبل لقاء طرابزون وكونيا سبور

ترشيحاتنا

الأتوبيس الترددي BRT

الأتوبيس الترددي BRT.. تخفيضات وأسعار اشتراكات الطلاب لوسائل النقل الذكية على الطريق الدائري

أسعار برامج العمرة 2026

​بشرى للمعتمرين.. أحدث أسعار برامج العمرة 2026 وشروط السفر للأراضي المقدسة

درجات الحرارة

حالة الطقس أول يوم دراسة ومفاجأة في درجات الحرارة

بالصور

هل تناول الفول الطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟

الكشك الصعيدي على أصوله.. طريقة تحضيره بمكونات بسيطة من البيت

طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي

بحضور مصر.. قمة بريكس اختبار جديد لتوازنات العالم

قمة بريكس
قمة بريكس
قمة بريكس

عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

فيديو

شيري عادل

شيري عادل: ماما فادتني لما خلتني ابعد عن الفن وأنا طفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد