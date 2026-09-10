نزل 20 جنيه..سعر الذهب في الصاغةالآن

يستمر تراجع سعر الذهب مساء اليوم الخميس 10-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية للمرة الثانية على مدار اليوم

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 20 جنيها في المتوسط خلال اليوم بمختلف ا لأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6280 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7177 جنيها للشراء و 7120 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6579 جنيها للشراء و 6526 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأوسع انتشارا 6280 جنيها للشراء و 6230 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5382 جنيها للشراء و 5340 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 50.24 ألف جنيه للشراء و 49.84 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4362 دولار للشراء و 4362 دولار للبيع.