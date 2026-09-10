نزل 20 جنيه..سعر الذهب في الصاغةالآن

يستمر تراجع سعر الذهب مساء اليوم الخميس 10-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية للمرة الثانية على مدار اليوم
الذهب يتراجع
وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 20 جنيها في المتوسط خلال اليوم بمختلف ا لأعيرة الذهبية.
آخر تحديث لسعر الذهب
وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6280 جنيها .
سعر عيار 24
وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7177 جنيها للشراء و 7120 جنيها للبيع.
سعر عيار 22
وصل سعر عيار 22 نحو 6579 جنيها للشراء و 6526 جنيها للبيع.
سعر عيار 21
بلغ سعر عيار 21 الأوسع انتشارا 6280 جنيها للشراء و 6230 جنيها للبيع.
سعر عيار 18
وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5382 جنيها للشراء و 5340 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الذهب
بلغ سعر الجنيه الذهب 50.24 ألف جنيه للشراء و 49.84 ألف جنيه للبيع.
سعر أوقية الذهب
وصل سعر أوقية الذهب 4362 دولار للشراء و 4362 دولار للبيع.