الشرطة البريطانية: إصابة 4 أشخاص في حادث طعن بالعاصمة لندن

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية عن اعتقال سبعة أشخاص عقب حادث طعن متعدد الضحايا في جنوب شرق لندن.

نُقل أربعة رجال إلى المستشفى، حيث لا يزال أحدهم في حالة حرجة، بحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقد استُدعيت طواقم الإسعاف والإسعاف الجوي في لندن إلى شارع "بروملي هاي ستريت" (Bromley High Street) حوالي الساعة 14:20 بتوقيت الصيف البريطاني يوم الخميس.

وأظهرت صور نُشرت على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) جانباً من الشارع وقد طوّقته الشرطة، مع وجود مركبات الطوارئ في الموقع.

ويشهد الشارع حالياً إغلاقاً مرورياً في كلا الاتجاهين، ولا تزال الشرطة متواجدة في موقع الحادث، مشيرة إلى عدم وجود ما يدعو للاعتقاد بوجود تهديد أوسع يطال عامة الناس.

وذكرت شاهدة عيان - وهي مديرة صالة ألعاب "ميركور سلوتس" (Merkur Slots) - أنها رأت "شجاراً يمتد إلى خارج الصالة" ليصل إلى الشارع الرئيسي.

وأضافت أنها شعرت "بقلق شديد"، مما دفعها لإغلاق الأبواب على ثلاثة زبائن داخل المكان بانتظار هدوء الأوضاع.