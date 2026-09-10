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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تخريب وتجسس لصالح روسيا.. محاكمة بريطاني في لندن بسبب تسريب معلومات خطيرة

محكمة بريطانية
محكمة بريطانية
ناصر السيد

مثل رجل بريطاني أمام محكمة في لندن يوم الخميس بتهمة تقديم معلومات حول مصانع لتصنيع الطائرات المسيرة وعرض تخريبها لصالح الاستخبارات الروسية.

ووُجهت إلى جوشوا كاميدج (31 عاماً) تهمة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي والتحضير لعمل تخريبي، وذلك عقب تواصله مع "فيلق متطوعي الاستخبارات العسكرية الروسية" (GRU Volunteer Corps)، وهي مجموعة قال الادعاء إنها تخضع لسيطرة وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU)، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وخلال مثوله أمام محكمة "ويستمنستر" للصلح، ذكر المدعي العام وارن ستانيير أن كاميدج متهم بتزويد تفاصيل عن أربعة مصانع للطائرات المسيرة بالقرب من منزله في سويندون، غرب إنجلترا، وبالتطوع لتنفيذ عمل تخريبي.

ويقول الادعاء إنه أجرى أيضاً أبحاثاً حول جهاز للتشويش على شبكات "واي فاي" وقام بعمليات استطلاع.

ولم يُدلِ كاميدج بأي إقرار بالذنب أو البراءة، لكن ستانيير أوضح أنه نفى التهم بشدة خلال استجوابه من قبل الشرطة، مؤكداً أنه لم تكن لديه أي نية لتنفيذ أعمال تخريبية.

ولم تعلق السفارة الروسية في لندن على القضية.

وأبلغ ستانيير المحكمة أن كاميدج -الذي ألقى ضباط مكافحة الإرهاب القبض عليه في سويندون الأسبوع الماضي- كان يتواصل في الفترة ما بين 28 أغسطس و3 سبتمبر مع مواطن بريطاني سافر إلى روسيا للقتال ضد أوكرانيا.

وقال ستانيير: "تمحورت تلك المحادثات حول مواقع المصانع التي تنتج طائرات مسيرة في المملكة المتحدة وعمليات تخريب تلك المصانع".

وأضاف ستانيير أن محادثات أخرى أجراها كاميدج مع شريك سابق وزميل موثوق في العمل أظهرت أنه كان يتلقى طلبات للقيام بذلك من أجهزة الاستخبارات الروسية.

وقد تقرر حبس كاميدج احتياطياً، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة "أولد بيلي" في لندن يوم 25 سبتمبر.

تدهور العلاقات بين المملكة المتحدة وروسيا

شهدت العلاقات بين بريطانيا وروسيا تدهوراً حاداً منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، حيث دأبت السلطات البريطانية على التحذير بشكل متزايد من احتمالات التجسس الروسي وأعمال التخريب وغيرها من الأنشطة العدائية التي تمارسها الدولة الروسية.

وكانت روسيا قد حذرت الشهر الماضي من أنها قد تضرب أهدافاً عسكرية بريطانية رداً على هجمات أوكرانية تستخدم صواريخ بعيدة المدى زودتها بها بريطانيا. 

تخريب وتجسس لصالح روسيا محاكمة بريطاني في لندن تسريب معلومات خطيرة الاستخبارات الروسية تصنيع الطائرات المسيرة

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