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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لماذا نشتاق إلى زمن لم نعشه؟.. سر انتشار تريند صور الثمانينات وتأثير التكنولوجيا على البشر

تريند صور الثمانينات
تريند صور الثمانينات
محمد البدوي

تحولت صور الماضي من مجرد وسيلة لاستعادة الذكريات إلى تريند واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع انتشار صور تحاكي أجواء فترة الثمانينات، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب تعلق الناس بزمن مضى، بل وامتداد هذا الحنين إلى شباب لم يعيشوا تلك الفترة من الأساس.

 ضغوط الحياة اليومية

وبينما يرى البعض في الترند مجرد وسيلة للترفيه وتغيير الروتين، يربطه متخصصون بعوامل نفسية أعمق، أبرزها البحث عن الأمان والاستقرار والهروب المؤقت من ضغوط الحياة اليومية.

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 كما أعادت هذه الظاهرة طرح سؤال آخر حول تأثير التكنولوجيا ومواقع التواصل على طريقة تفكير الإنسان وتعامله مع اللحظات التي يعيشها.

تريند الثمانينات.. أكثر من مجرد صور
 

وأكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن انتشار تريند صور الثمانينات على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن اعتباره مجرد موجة للترفيه، مشيرًا إلى أن الظاهرة تحمل أبعادًا نفسية مرتبطة باحتياجات الإنسان العاطفية والنفسية.

وأوضح أن الإنسان قد يلجأ إلى استدعاء ذكريات الماضي عندما تزداد الضغوط والقلق في حياته، بحثًا عن مشاعر الأمان والاحتواء والاستقرار التي ارتبطت لديه بفترات أو مواقف سابقة.

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وأضاف أن الحنين إلى الماضي يمكن أن يكون وسيلة لتحسين الحالة المزاجية، خاصة عندما ترتبط الذكريات بأشخاص أو أماكن أو مواقف تحمل مشاعر إيجابية.

لماذا يبحث الإنسان عن الماضي وقت الأزمات؟
 

وأشار هندي، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وحياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، إلى أن الإنسان بطبيعته يسعى إلى البحث عن هويته وذاته، ويزداد هذا الاحتياج خلال فترات الأزمات والضغوط.

وأوضح أن استعادة صور قديمة أو الاستماع إلى أغنيات مرتبطة بمرحلة زمنية معينة، إلى جانب تذكر الأماكن والرموز التي تحمل قيمة عاطفية، يمكن أن تمنح الشخص شعورًا مؤقتًا بالراحة والطمأنينة؛ وبهذا المعنى، فإن انتشار صور الثمانينات قد يكون بالنسبة للبعض محاولة للابتعاد عن ضغوط الحاضر واستعادة أجواء يرون أنها أكثر بساطة وهدوءًا.

حنين إلى زمن لم نعشه.. كيف يحدث ذلك؟
 

ولفت استشاري الصحة النفسية إلى أن ظاهرة الحنين لا تقتصر على الأشخاص الذين عاشوا فترة الثمانينات بالفعل، إذ يمكن لشباب لم يولدوا في تلك الفترة أن يشعروا بالارتباط بها أيضًا.

وأوضح أن علم النفس يعرف هذه الحالة بالحنين إلى زمن لم يعشه الشخص، حيث تتشكل لديه صورة ذهنية عن فترة تاريخية معينة من خلال مصادر مختلفة، مثل الأفلام والأغاني والصور، إلى جانب القصص التي يسمعها من الوالدين والأقارب.

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كما تساهم الملابس القديمة، وأسماء الأماكن، والذكريات التي يتداولها أفراد الأسرة، والمحتوى المنتشر عبر مجموعات ومواقع التواصل الاجتماعي، في تكوين صورة عاطفية عن تلك الحقبة، حتى لدى من لم يعايشوها بشكل مباشر.

التكنولوجيا غيّرت طريقة تعاملنا مع اللحظات
 

وفي سياق حديثه، أشار وليد هندي إلى أن التكنولوجيا أحدثت تغيرات واضحة في شخصيات البشر وأنماط تفكيرهم وطريقة تعاملهم مع الأحداث اليومية.

وأوضح أن كثيرًا من الأشخاص أصبحوا أكثر اهتمامًا بتوثيق اللحظات بالصور ومقاطع الفيديو بدلًا من الاستمتاع بها أثناء حدوثها، وهو ما يعكس، بحسب رؤيته، تأثير التكنولوجيا على علاقة الإنسان بتجاربه وذكرياته؛ ومن هنا يمكن أن تصبح تريندات الماضي وسيلة لكسر حالة الرتابة والروتين، ومنح الأشخاص مساحة للترفيه واستعادة مشاعر مرتبطة بذكريات أو صور ذهنية إيجابية.

الحنين ليس للملابس والأغاني فقط
 

وأكد هندي أن الحنين إلى الماضي لا يتوقف عند الملابس أو الموسيقى أو شكل الصور القديمة، وإنما قد يمتد أيضًا إلى القيم والسلوكيات التي يرى البعض أنها كانت أكثر حضورًا في فترات سابقة.

وأعرب عن أمله في ألا تقتصر تريندات الماضي على تقليد المظاهر القديمة، وإنما تمتد إلى استعادة بعض القيم التي ارتبطت في أذهان الناس بتلك الفترة، مثل الرقي والذوق والاحترام في التعامل بين أفراد المجتمع.

هل يعيد تريند الثمانينات الماضي فعلًا؟
 

وفي النهاية، يبدو أن انتشار صور الثمانينات يعكس أكثر من مجرد رغبة في تجربة شكل قديم أو مشاركة صورة مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فهو يكشف عن حاجة الإنسان المستمرة إلى البحث عن مشاعر الأمان والانتماء، خاصة في أوقات الضغوط.

كما يوضح الترند قدرة التكنولوجيا نفسها على إعادة تشكيل علاقتنا بالماضي، من خلال تحويل الذكريات والصور والأغاني القديمة إلى محتوى قابل للمشاركة وإعادة الإنتاج، لتصبح حقبة لم يعشها البعض جزءًا من هويتهم الرقمية والثقافية.

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