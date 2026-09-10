الكرملين: الوضع الميداني يزداد سوءا بالنسبة لأوكرانيا

أكد الكرملين، أن التسوية السلمية للحرب مع أوكرانيا “هي الخيار المفضل”، ولكن في ظل غياب مثل هذه الاحتمالات؛ تواصل روسيا عملياتها العسكرية الخاصة.

وقال الكرملين، إن الوضع الميداني يزداد سوءا بالنسبة لأوكرانيا، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وأضاف الكرملين: "إبرام هدنة في قطاع الطاقة مع أوكرانيا مسألة لا تخضع حاليا لنقاشات جوهرية".

وفي وقت سابق، قال رادو دينيل ميروتا، وزير الدفاع الروماني، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» لم يعتزم إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا أو رومانيا، وفقًا لقرارات الحلف، مؤكدًا أن دعم أوكرانيا يتم عبر قنوات أخرى، دون نشر قوات بشكل مباشر على الأراضي الأوكرانية.

وأضاف ميروتا، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن معظم الدول الأوروبية قررت دعم أوكرانيا، مشددًا على ضرورة أن تدرك روسيا أن شن حرب ضد دولة لم تستفزها بأي شكل من الأشكال أمر غير مسموح به وغير مقبول، معتبرًا أن هذا ينطبق على الحالة الأوكرانية.