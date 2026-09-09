موسكو: نأمل في استمرار جهود واشنطن لحفظ السلام في التسوية الأوكرانية

صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم /الأربعاء/، بأن روسيا تأمل في استمرار جهود واشنطن لحفظ السلام في التسوية الأوكرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" عن بيسكوف قوله: "نأمل أن يواصل محاورونا من واشنطن جهودهم في حفظ السلام".

وأضاف: "يواجه نظام كييف حاليًا وضعًا بالغ الصعوبة؛ فالوضع الاقتصادي للبلاد يتدهور بسرعة، وهناك نقص في الأموال والأسلحة".

وأكد أن مرونة كييف العاجلة ناتجة عن نقص التمويل والأسلحة، قائلًا: "هناك نقص في التمويل، ونقص في الأسلحة، ومن هنا تأتي المرونة".

وأشار إلى أن "كييف تدرك تمامًا ما يجب فعله، وما هي التنازلات التي يجب تقديمها، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية حقيقية".

وأردف أن دول عديدة مستعدة لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بشأن أوكرانيا، مشيرًا إلى أن "الأولوية للاستعداد، وسيتم إيجاد منصة، لأن دولًا عديدة مهتمة بالفعل بتوفير مثل هذه المنصة".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه "ظهر هذا الاستعداد بعد أن قال الرئيس بوتين، إن نظام كييف قد فتح صندوق "باندورا" بقصف أهدافنا، وأهدافنا الاقتصادية المدنية، وبنيتنا التحتية الاجتماعية".

وأضاف: "هذه المفاوضات ضرورية، ونحن منفتحون عليها. كما نأمل في انفتاح كييف وممثليها على ذلك. ونأمل أيضًا في استمرار جهود السلام التي يبذلها محاورونا في واشنطن".

وحول أن الاتصالات بين بوتين وترامب على قمة أبيك لم تناقش بالتفصيل، أوضح: "لم تناقش بالتفصيل، ولكن بشكل عام، هناك تفاهم متبادل على إمكانية حدوث ذلك".

وأشار إلى أنه لا توجد "خطط منسقة" لخارطة طريق لتسوية الأزمة في أوكرانيا حتى الآن، قائلًا: "لا ينبغي مناقشة هذا الأمر علنًا، ولن نناقشه علنًا. لقد قلنا هذا من قبل. لا توجد "خطط منسقة" حتى الآن".

وأكد أن التسريبات الإعلامية حول خطة تسوية في أوكرانيا لا تمت للواقع بصلة.