قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبد الكريم: إحنا جاهزين نلعب دوري أبطال أوروبا
حازم إمام عن رحيل حسام عبدالمجيد: ممكن يكون كوبري للأهلي.. والأيام بيننا
"المعلم خط أحمر".. وزير التعليم: "نادر وصالحة" نموذجان متميزان من مديري المدارس
الرئيس الإسرائيلي يكشف تحذيرا إماراتيا لإسرائيل قبل 7 أكتوبر
وزير الإعلام الصومالي: مصر دولة عربية إفريقية محورية وتربطنا علاقات تاريخية عميقة طويلة الأمد
مصرع 14 شخصا وإصابة 11 آخرين إثر انفجار مخزن للأسلحة قرب سرمدا بسوريا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. عيار 21 يرتفع 40 جنيهًا والجنيه الذهب يتجاوز 50 ألفا
رسالة أمريكية حادة للحوثيين: أخطأتم في حساباتكم
"تحيا مصر" يطلق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لدعم طلاب الأسر الأولى بالرعاية
حسام داغر يكشف مستجدات حالته الصحية بعد تعرضه للتسمم ودخول المستشفىl خاص
نتنياهو في جبل الشيخ بسوريا: ملتزمون بهزيمة النظام في إيران
«الضربة بـ20».. الحرس الثوري يضع شروطًا أمام إعادة فتح مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موسكو: نأمل في استمرار جهود واشنطن لحفظ السلام في التسوية الأوكرانية

الكرملين
الكرملين
أ ش أ

صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم /الأربعاء/، بأن روسيا تأمل في استمرار جهود واشنطن لحفظ السلام في التسوية الأوكرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" عن بيسكوف قوله: "نأمل أن يواصل محاورونا من واشنطن جهودهم في حفظ السلام".

وأضاف: "يواجه نظام كييف حاليًا وضعًا بالغ الصعوبة؛ فالوضع الاقتصادي للبلاد يتدهور بسرعة، وهناك نقص في الأموال والأسلحة".

وأكد أن مرونة كييف العاجلة ناتجة عن نقص التمويل والأسلحة، قائلًا: "هناك نقص في التمويل، ونقص في الأسلحة، ومن هنا تأتي المرونة".

وأشار إلى أن "كييف تدرك تمامًا ما يجب فعله، وما هي التنازلات التي يجب تقديمها، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية حقيقية".

وأردف أن دول عديدة مستعدة لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بشأن أوكرانيا، مشيرًا إلى أن "الأولوية للاستعداد، وسيتم إيجاد منصة، لأن دولًا عديدة مهتمة بالفعل بتوفير مثل هذه المنصة".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه "ظهر هذا الاستعداد بعد أن قال الرئيس بوتين، إن نظام كييف قد فتح صندوق "باندورا" بقصف أهدافنا، وأهدافنا الاقتصادية المدنية، وبنيتنا التحتية الاجتماعية".

وأضاف: "هذه المفاوضات ضرورية، ونحن منفتحون عليها. كما نأمل في انفتاح كييف وممثليها على ذلك. ونأمل أيضًا في استمرار جهود السلام التي يبذلها محاورونا في واشنطن".

وحول أن الاتصالات بين بوتين وترامب على قمة أبيك لم تناقش بالتفصيل، أوضح: "لم تناقش بالتفصيل، ولكن بشكل عام، هناك تفاهم متبادل على إمكانية حدوث ذلك".

وأشار إلى أنه لا توجد "خطط منسقة" لخارطة طريق لتسوية الأزمة في أوكرانيا حتى الآن، قائلًا: "لا ينبغي مناقشة هذا الأمر علنًا، ولن نناقشه علنًا. لقد قلنا هذا من قبل. لا توجد "خطط منسقة" حتى الآن".

وأكد أن التسريبات الإعلامية حول خطة تسوية في أوكرانيا لا تمت للواقع بصلة.

الكرملين روسيا جهود واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

الزمالك

محمد صلاح: قميص الزمالك والجماهير يصنعان حالة من الرهبة.. و«الشناوي» لا يستحق الانضمام للمنتخب

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

بنتايج

بسبب جائزة رجل المباراة .. «شبانة» يكشف كواليس غضب «بنتايج» بعد مباراة أبوقير للأسمدة

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

بشير التابعي

بشير التابعي: الزمالك «ماحدش شايفه».. والدليل الأهلي

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

ترشيحاتنا

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع

6 أدوات في المطبخ منبع للبكتيريا.. عليك الحذر منها

فيلم ريد فلاج

نجوم "ريد فلاج" ضيوف معكم منى الشاذلي.. تفاصيل الحلقة قبل عرضها

بالصور

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة

طريقة عمل فطيرة اللحمة المفرومة في الطاسة.. من غير فرن

فطيرة
فطيرة
فطيرة

كوب رز ولحمة مفرومة؟.. اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة

كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة
كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة
كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة

إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى

إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى
إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى
إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى

فيديو

التسول الاليكتروني

التسول على الطريقة الصينية.. QR Code بدل العملات

وفاة تايني

رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

حليب الصراصير

أضعاف حليب الأبقار.. سر غذائي داخل الصراصير

تريند الثمنينات

تسريحة الأسد والإكسسوارات الضخمة.. النجمات يعشن أجواء الثمانينيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد