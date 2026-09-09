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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقارير مغربية: رضا سليم خارج حسابات الجيش الملكي

رضا سليم
رضا سليم

 

كشفت تقارير صحفية مغربية عن خروج رضا سليم، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من حسابات الجيش الملكي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان اسم رضا سليم قد ارتبط خلال الفترة الماضية بإمكانية العودة إلى صفوف الجيش الملكي للمرة الثالثة، في ظل عدم دخوله ضمن حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة الحسين عموتة.

وذكرت صحيفة «لو سيت إنفو» المغربية أن مستقبل رضا سليم مع الجيش الملكي أصبح محسومًا، بعدما خرج اللاعب من حسابات النادي خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم وجود نية لإعادته إلى صفوف الفريق.

وأضاف التقرير أن الجناح المغربي لم يعد ضمن الخيارات المطروحة داخل النادي العسكري، ليواصل مسيرته مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكان رضا سليم قد نفى في وقت سابق ما تردد بشأن فسخ عقده مع الأهلي تمهيدًا للعودة إلى الجيش الملكي، مؤكدًا استمراره مع القلعة الحمراء، في ظل الأنباء المتداولة حول مستقبله.

وسبق لرضا سليم التألق بقميص الجيش الملكي على مدار 3 مواسم، قبل انتقاله إلى الأهلي في صيف 2023، ثم عاد إلى صفوف الفريق المغربي الموسم الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقدم اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا، مستويات مميزة مع الجيش الملكي خلال الموسم الماضي، وكان أحد أبرز عناصر الفريق، كما ساهم في وصوله إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل الخسارة أمام ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

رضا سليم النادي الأهلي الأهلي الجيش الملكي المغربي

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