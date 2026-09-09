ليفادياكوس اليوناني يضم بادجي مهاجم الأهلي السابق

أعلن نادي ليفادياكوس اليوناني ضم المهاجم السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي السابق قادما من سيفاس سبور التركي.

وبدأ اللاعب مسيرته في كازا سبورتس في موطنه، وجاء إلى أوروبا لأول مرة في عام 2017 للعب مع نادي ديورجاردن السويدي، حيث لعب لمدة عامين وسجل 15 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة، وفقا لموقع ناديه الجديد الرسمي.

وجاء في بيان النادي: «أدت عروضه في السويد إلى انتقاله إلى أحد أكثر الأندية التاريخية في النمسا، رابيد فيينا، ومن هناك إلى انتقال مهم جديد إلى النادي المصري الكبير، الأهلي. في عام 2021، عاد إلى أوروبا لينضم إلى نادي أنقرة غوجو التركي، ثم إلى نادي أميان الفرنسي الذي تعاقد معه.

واضاف البيان :" وقد أثمرت مشاركته مع النادي الفرنسي، حيث سجل 14 هدفًا (وصنع 3 أهداف)، عن انتقال مهم آخر، هذه المرة إلى بوردو، حيث شارك معه في 47 مباراة (سجل 5 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة) خلال عامين".