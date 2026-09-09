مشروع طلبة جامعة بني سويف يتأهل للتصفيات النهائية لمبادرة المشروعات الخضراء

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، تأهل شركة "DIME – دايم" للصحة الرقمية إلى مرحلة التصفية النهائية على مستوى الجمهورية، وذلك عقب تصعيدها في تصفيات محافظة بني سويف ضمن فئة "الشركات الناشئة" بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في إنجاز جديد يعكس قدرة شباب الجامعة على ابتكار مشروعات تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والأثر المجتمعي المستدام، جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة عبير سيد معوض مستشار رئيس الجامعة للابتكار ومنسق المبادرة بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن شركة "DIME" أسسها الطالب محمود الخشت بالفرقة الخامسة بكلية الطب البشري بالجامعة، حيث نجح في بناء منظومة رقمية متكاملة تعمل على ربط وتنظيم رحلة المريض الصحية عبر ملف طبي رقمي مستمر يجمع التاريخ المرضي ونتائج التحاليل والأشعات والزيارات الطبية في قالب موحد يسهل الرجوع إليه عند الحاجة.

كما أوضح الدكتور طارق علي، أن المشروع استطاع تحقيق نمو ملموس على أرض الواقع بتجاوزه حاجز 10 آلاف مريض استخدموا خدماته، فضلاً عن نجاحه في جذب استثمارات استراتيجية من مستثمرين وخبراء بالقطاع الصحي، مما يعكس تطور الفكرة من مبادرة طلابية إلى شركة ناشئة واعدة ذات حضور فعلي في سوق تكنولوجيا الرعاية الصحية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المنظومة تساهم بشكل مباشر في دعم خطط التحول الرقمي بالمنشآت الصحية وتقليل الاعتماد على الملفات الورقية التقليدية، بجانب تحسين استمرارية الرعاية عبر تسهيل وصول الأطباء للمعلومات الطبية الحيوية وتوفير حلول قابلة للتطبيق العملي داخل العيادات والمستشفيات.

واختتم رئيس الجامعة تصريحه بالإعراب عن اعتزازه بهذا التأهل الذي يمثل خطوة متقدمة في مسيرة الشركة التي انطلقت من أروقة جامعة بني سويف، مشيدًا بمهارات طلاب الجامعة وقدرتهم على تحويل الأفكار البحثية والابتكارية إلى شركات ناشئة قادرة على الاستثمار والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر تطورًا واستدامة للرعاية الصحية في مصر.