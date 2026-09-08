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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يوجه برعاية اجتماعية لحالة من الفئات الأكثر احتياجا

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

واصل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، عقد اللقاء المفتوح بالمواطنين،لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين فى مختلف الخدمات والقطاعات وذلك في وجود المختصين من وكلاء الوزارة ومديري المديريات والإدارات المعنية لسرعة طرح الحلول وتنفيذها ، مع متابعة من مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن.

استهل المحافظ لقائه مع المواطنين ببحث مطلب تقدم بها أحد المواطنين مقيم بشارع الديري بمدينة بني سويف، يلتمس فيه تسهيل إجراءات استخراج شهادة صلاحية لقطعة أرض يمتلكها  "بشارع جانبي مُتفرغ من شارع الروضة" والتي كان قد صدر لها شهادة صلاحية سابقة وفق القانون القديم عام 2017، حيث كلف المحافظ الشؤون القانونية والتخطيط العمراني بالمحافظة والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية،بدراسة الموضوع دارسة وافية من كافة الجوانب الفنية والقانونية والإدارية، قبل التواصل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لبحث ودراسة الموضوع واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنه في ضوء القوانين واللوائح المنظمة.

وكلف المحافظ مسؤولي الشؤون المالية والقانونية بديوان عام المحافظة، بدراسة شكوى بعض مستأجري الأكشاك والمحلات بممشى الكورنيش من بعض الأمور المالية والإدارية الخاصة بالقيمة الإيجارية والمطالبة بسداد بعض المستحقات المالية الواجبة عليهم لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية، بما يضمن الحفاظ على حق الدولة من ناحية ومراعاة البعد الاجتماعي والتيسير على المتعاقدين من ناحية أخرى لضمان استمرار مشروعاتهم كشباب مستثمرين.

قرر المحافظ تكليف كل من الحوكمة والمراجعة الداخلية "التفتيش المالي والإداري" والشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، بفتح تحقيق للوقوف على كافة تفاصيل وملابسات الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين، يتضرر فيها من تصدع وشروخ بمنزله الكائن بمنطقة الحُميات بسبب مخالفة بأحد العقارات المجاورة، والذي صدرت له رخصة بأربعة طوابق فقط، لكن صاحبه لم يلتزم بالترخيص وقام ببناء أربعة طوابق أخرى " بحسب ما جاء في شكوى المواطن  أثناء اللقاء".

وجه المحافظ بتوفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لطفلة "تلميذة بمرحلة التعليم الأساسي من ذوي الهمم "مقيمة بمركز بني سويف، نظرا لطروفها المادية والصحية، حيث تم تكليف التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير احتياجات الطفلة من زي ومستلزمات مدرسية، بجانب تكليف التأمين الصحي ببحث حالتها الصحية وتوفير مايلزم من رعاية طبية.

واستمع المحافظ للإجراءات التي تم اتخاذها، حيال الشكوي التي كان قد تقدم بها أحد الأهالي من قرية باها مركز بني سويف، من وجود تعديات وإشغالات على خط التنظيم بأحد شوارع قرية باها،والتي تمثلت في وجود مقاعد خشبية وأدوات جزارة بحرم الشارع، حيث قامت الوحدة المحلية ببحث الشكوى ومعاينتها على أرض الواقع وتمت إزالة الإشغالات والتعديات، حيث وجه المحافظ بعدم التباطؤ او التراخي في التعامل مع مثل تلك  النوعية من الشكاوى والتي تتكرر  بشكل ملحوظ في عدد من المناطق والأماكن.

وأحال المحافظ للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة _الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين، يتضرر فيها من تعنت الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وعدم إعطائه أمر تشغيل لرخصة خاصة بقطعة أرض يمتلكها ،وذلك بحسب ما جاء بالشكوى، وقد أفادت الإدارة الهندسية أن السبب في تأخير الموضوع هو وجود نزاع قضائي على قطعة الأرض المذكورة وهو ما نفاه  مقدم الشكوى والذي أكد " بحسب تعبيره" أن النزاع القضائي خاص بقطعة أرض أخرى.

وفيما يتعلق بالشكوى التي تقدم بها أحد أهالي قرية باروط مركز بني سويف من وجود تسريب لمياه  مجهولة المصدر "يعتقد أنها لمياه صرف" من أحد الخزانات التقليدية" طرنش"، حيث كلف المحافظ بالتنسيق بين الوحدة المحلية وشركة المياه باتخاذ ما يلزم لبحث الشكوى وأخذ عينة من المياه لتحليلها وعمل مراجعة لوصلات المياه لبيان نوع ومصدر المياه وتنفيذ الإجراء اللازم حيالها، مع التأكيد على كسح الخزانات التقليدية بانتظام ،  كحل مؤقت لحين اكتمال منظومة الصرف الصحي بالقرية وتشغيل المشروع لحل المشكلة بشكل جذري ونهائي.
 

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