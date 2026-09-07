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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الالتزام يستحق التقدير.. وكيل صحة بني سويف يكافئ العاملين بوحدة الملاحية بببا

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف

قرر الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، في خطوة تعكس تقديره لجهود العاملين صرف مكافأة لجميع العاملين بوحدة الملاحية الصحية التابعة لإدارة ببا الصحية، وذلك تقديرًا لالتزامهم وانتظامهم في العمل وحرصهم على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وجاء قرار وكيل وزارة الصحة عقب متابعة ميدانية مفاجئة للوحدة، حيث حرص على الوقوف بنفسه على مستوى انتظام العمل، ومتابعة أداء الفريق الطبي والإداري، والتأكد من توافر الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنطقة.

وخلال جولته، تابع الدكتور هاني جميعة سير العمل داخل الوحدة، والتقى بالعاملين، واطلع على آليات تقديم الخدمة للمترددين، مؤكدًا أن الانضباط داخل المنشآت الصحية يمثل أحد أهم عوامل نجاح المنظومة الصحية، وأن المواطن يجب أن يجد الخدمة الطبية متاحة في موعدها وبالمستوى اللائق.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بما لمسه من التزام وانتظام من جانب العاملين بالوحدة، مثمنًا جهودهم في أداء مهامهم وخدمة المواطنين، ليقرر على الفور صرف مكافأة لجميع العاملين بالوحدة، تقديرًا لما يبذلونه من جهد.

وأكد الدكتور هاني جميعة أن دعم وتحفيز العاملين المتميزين يأتي في إطار سياسة مديرية الصحة ببني سويف لتشجيع فرق العمل على الاستمرار في الالتزام والانضباط، مشددًا على أن التقدير لا يقتصر على الكلمات، وإنما يمتد إلى تحفيز كل من يثبت كفاءة وإخلاصًا في أداء واجبه، مؤكدًا أن المواطن هو محور اهتمامنا، ونسعى دائمًا لتقديم خدمة صحية تليق بأهالي بني سويف.

وتأتي هذه المتابعة في إطار الجولات الميدانية التي تنفذها قيادات مديرية الصحة ببني سويف لمختلف المنشآت الصحية، بهدف رصد مستوى الأداء على أرض الواقع، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، إلى جانب دعم العناصر المتميزة وتحفيز العاملين على تقديم خدمة صحية أفضل للمواطنين.

بني سويف ببا الملاحية

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