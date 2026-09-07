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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مشرف عمليات إسعاف بني سويف: حافظت على التواصل مع والد الطفل حتى وصول السيارة

مشرف عمليات إسعاف بني سويف: حافظت على التواصل مع والد الطفل حتى وصول سيارة الإسعاف
مشرف عمليات إسعاف بني سويف: حافظت على التواصل مع والد الطفل حتى وصول سيارة الإسعاف
شيماء جمال

قال صابر محمد، مشرف عمليات إسعاف بني سويف، إنه حرص على استمرار التواصل الهاتفي مع والد الطفل محمد حتى وصول سيارة الإسعاف، مؤكدًا أن الهدف كان طمأنته والحفاظ على هدوئه خلال هذه اللحظات.

وأوضح خلال مداخلة عبر قناة "تن"، أنه بدأ أولًا في الحصول على المعلومات الطبية التي يمكن أن تفيد في تشخيص الحالة، ونقلها إلى المسعف الموجود في سيارة الإسعاف.

وأضاف أنه سأل والد الطفل عما إذا كان والده يرد عليه عندما يناديه، وما إذا كان فاقدًا للوعي، موضحًا أنه حصل منه على المعلومات الطبية اللازمة وأبلغ بها المسعف.

وأشار إلى أنه بعد ذلك بدأ في طمأنته والحديث معه في أمور أخرى، فسأله عن اسمه وعمره وكيف عرف المكان الذي يوجد فيه، وعن السيارة التي يستقلها، مؤكدًا أن همه طوال الوقت كان الحفاظ على التواصل معه والتأكد من وصول سيارة الإسعاف بسرعة.

سيارة الإسعاف الإسعاف بني سويف مشرف عمليات إسعاف بني سويف

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