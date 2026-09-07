أسعار ومواصفات رام 1500 موديل 2026 في السوق السعودي

تواصل رام 1500 موديل 2026 حضورها ضمن فئة شاحنات البيك أب الكبيرة، مع مواصفات ذات قدرة مرتفعة على السحب والتحمل.

وتتوفر السيارة في السوق السعودي بفئتين، الأولى دفع رباعي، والثانية دفع خلفي، مع الاعتماد على محرك بنزين سداسي الأسطوانات مزود بشاحنين توربينيين، إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

رام 1500

محرك سداسي الأسطوانات بقوة 420 حصانًا

تعتمد الفئتان على محرك سعة 3.0 لتر من نوع I6، ويعمل بتقنية التوين تيربو، مع قوة تبلغ 420 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 636 نيوتن متر.

وترتبط منظومة الدفع بناقل حركة أوتوماتيكي AT مكون من 8 سرعات، بينما يختلف نظام نقل القوة بين النسختين بحسب الفئة.

رام 1500

قدرات السحب والحمولة

تعكس مواصفات رام 1500 طبيعتها كشاحنة مخصصة للمهام المتنوعة، إذ تصل قدرة السحب في نسخة الدفع الرباعي إلى 5,170 كجم، وتبلغ حمولة السيارة 757 كجم، بينما تصل سعة خزان الوقود إلى 98 لترًا.

رام 1500

أبعاد رام 1500

تنتمي رام 1500 إلى فئة البيك أب الكبيرة، ويبلغ طولها 5,916 مم، مع عرض يصل إلى 2,085 مم وارتفاع يبلغ 1,969 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 3,670 مم، بينما يتراوح وزن السيارة من دون ركاب بين 2,373 و2,463 كجم.

رام 1500

وتأتي السيارة بمجموعة من التجهيزات الخارجية التي تشمل المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية، وتعتمد رام 1500 على جنوط مصنوعة من الألمنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

أسعار رام 1500 موديل 2026 في السعودية

تبدأ أسعار رام 1500 موديل 2026 في السوق السعودي من 276,920 ريالا، بينما يصل السعر إلى 291,088 ريالا سعوديا بحسب الفئة.