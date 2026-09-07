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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سينتيا خليفة تنضم إلى أبطال الفيل الأزرق 3 مع كريم عبد العزيز ونيللي كريم

سينتيا خليفة
سينتيا خليفة
تقى الجيزاوي

تخوض الفنانة سينتيا خليفة تجربة سينمائية جديدة في مصر بانضمامها إلى الجزء الثالث من سلسلة "الفيل الأزرق"، حيث تشارك في بطولة الفيلم إلى جانب النجم كريم عبد العزيز ونيللي كريم.

وتبدأ سينتيا تصوير مشاهدها ضمن أحداث الفيلم، الذي يواصل المخرج مروان حامد تصويره، وسط حالة من التكتم حول تفاصيل شخصيتها ودورها في الأحداث، التي تأتي امتدادًا لعالم "الفيل الأزرق" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ انطلاقه.

فيلم الفيل الأزرق 

ويأتي "الفيل الأزرق 3" من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويشهد عودة كريم عبدالعزيز إلى شخصية الطبيب النفسي "يحيى راشد". بينما تعود نيللي كريم لتقديم شخصية "لبنى"، مع انضمام عدد من الفنانين إلى الجزء الجديد، الذي يحمل العديد من المفاجآت والتطورات في أحداث السلسلة.

وبعد أكثر من 12 عامًا على انطلاق سلسلة "الفيل الأزرق" بالجزء الأول عام 2014، ثم تقديم الجزء الثاني عام 2019، تعود السلسلة بجزء ثالث يضم عددًا من أبطال الأجزاء السابقة إلى جانب وجوه جديدة، لتقدم فصلًا جديدًا من عالم "الفيل الأزرق".

ويأتي انضمام سينتيا خليفة إلى "الفيل الأزرق 3" بعد عام حافل فنيًا، شاركت خلاله في موسم رمضان 2026 بمسلسل "وننسى اللي كان" مع ياسمين عبد العزيز، و"فرصة أخيرة" مع طارق لطفي ومحمود حميدة، كما تعود لشاشات السينما بعد مشاركتها في بطولة فيلم "سفاح التجمع" مع أحمد الفيشاوي.

وتواصل سينتيا خليفة حضورها في الساحة العالمية من خلال فيلم أكشن أمريكي مصري، تتولى إنتاجه وتشارك في بطولته للمرة الأولى، ويجمعها بأحمد السقا ومغني الراب العالمي فرنش مونتانا، إلى جانب أحمد مجدي، في تجربة تجمع بين البطولة والإنتاج في مشروع ذي طابع دولي.

فيلم الفيل الأزرق سينتيا خليفة الفيل الأزرق

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