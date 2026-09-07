قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 7-9-2026 والقنوات الناقلة
موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك
كيفية قصر الصلاة في السفر؟.. عدد الركعات وشروط قصر الصلاة للمسافر
دون تغيير.. سعر الذهب الآن
الأرصاد: اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 37
تصعيد واسع في اليمن.. غارات حكومية تستهدف الحوثيين على عدة جبهات
تقرير عبري: إيران تحول تيليجرام إلى ساحة لتجنيد إسرائيليين وإثارة الفوضى
ما هي الباقيات الصالحات؟.. 5 أذكار عظيمة ورد فضلها في القرآن والسنة
أسعار ومواصفات رام 1500 موديل 2026 في السوق السعودي
زعيم كوريا الشمالية يتوعد بـ«محو الظلال الخطرة» ويكشف عن خطة بحرية عاجلة
كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 37

طقس اليوم
طقس اليوم
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم  الاثنين طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء و جنوب البلاد ، حار رطب على السواحل الشمالية..بينما يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

 

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ، وتنشط رياح على أغلب الأنجاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر و الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 37 24
العاصمة الجديدة 37 23
6 أكتوبر 38 23
بنها 37 24
دمنهور 36 23
وادى النطرون 36 24
كفر الشيخ 35 23
بلطيم 35 24
المنصورة 36 23
الزقازيق 37 24
شبين الكوم 36 23
طنطا 34 23
دمياط 33 25
بورسعيد 32 26
الإسماعيلية 38 24
السويس 37 24
العريش 34 23
رفح 33 22
رأس سدر 38 26
نخل 36 21
كاترين 30 18
الطور 36 27
طابا 35 24
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 38 28
الإسكندرية 31 23
العلمين 31 24
مطروح 30 25
السلوم 33 22
سيوة 37 22
رأس غارب 38 27
سفاجا 37 26
مرسى علم 38 27
شلاتين 38 27
حلايب 35 28
أبو رماد 37 27
مرسى حميرة 38 28
أبرق 36 27
جبل علبة 35 27
رأس حدربة 34 28
الفيوم 37 23
بني سويف 38 22
المنيا 39 22
أسيوط 39 23
سوهاج 40 24
قنا 41 25
الأقصر 39 26
أسوان 41 27
الوادي الجديد 40 25
أبوسمبل 40 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :

المدينة العظمى الصغرى
مكة المكرمة 41 31
المدينة المنورة 47 34
الرياض 42 26
المنامة 41 33
أبوظبي 43 32
الدوحة 41 33
الكويت 44 31
دمشق 34 18
بيروت 32 27
عمان 33 19
القدس 28 20
غزة 30 25
بغداد 43 31
مسقط 33 23
صنعاء 29 15
الخرطوم 41 29
طرابلس 33 24
تونس 35 24
الجزائر 30 22
الرباط 31 21
نواكشوط 33 27وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى
أنقرة 27 11
إسطنبول 30 19
إسلام آباد 30 24
نيودلهي 34 27
جاكرتا 35 24
بكين 32 20
كوالالمبور 37 26
طوكيو 26 22
أثينا 36 24
روما 34 21
باريس 29 18
مدريد 36 21
برلين 21 12
لندن 25 16
مونتريال 24 14
موسكو 16 09
نيويورك 25 17
واشنطن 29 19
أديس أبابا 21 13

الأرصاد الظواهر الجوية الطقس اليوم حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

هتوصل لـ 40 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق | وهذا موعد الانخفاض

الطقس

هل انتهى الصيف؟.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة وعودة الأجواء الخريفية

الطماطم

الطماطم هتغلى تاني؟.. مفاجأة بشأن سعر الكيلو خلال الأيام المقبلة

الدكتور تامر شوقي

من الإبتدائي للبكالوريا.. تغييرات جديدة يشهدها العام الدراسي 2027 بمختلف الصفوف

جاد المواص

رحل باكيًا في حب ابنه.. اللحظات الأخيرة لمعتمر قنا ضحية حادث الأتوبيس بالسعودية

الدواجن

من المزرعة للمستهلك.. تراجع كبير في أسعار الفراخ والبيض

موعد اول اجازة رسمية مقبلة

هل توجد إجازة رسمية في سبتمبر؟.. موعد العطلة المقبلة

حمزة عبدالكريم

لويس إنريكي يطلب متابعة حمزة عبدالكريم تمهيدًا لضمه إلى باريس سان جيرمان

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء: الوفاء بالنذر أمور مدحها القرآن.. وارتداء اللون الأسود في فترة العدة ليس واجبا

جهود متنوعة

28 مدرسة جديدة تدخل الخدمة.. محافظ أسوان يوجه بالإنتهاء من جميع التجهيزات بالمدارس استعدادا لاستقبال الطلاب

الحادث

«شوفت الموت بعيني وعايز حقي».. ناجٍ من حادث طريق مصر الإسماعيلية يروي لحظات الرعب تحت أنقاض سيارته

بالصور

أفكار لانش بوكس.. أكلات صحية للأطفال في المدارس

افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد