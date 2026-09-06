باريس سان جيرمان يستهدف حمزة عبد الكريم قبل تفعيل بند الـ150 مليون يورو

دخل حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة الإسباني والمنتخب الوطني المصري، ضمن اهتمامات نادي باريس سان جيرمان للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتألق حمزة عبد الكريم مع فريق برشلونة خلال فترة الإعداد للموسم الحالي، وسجل 4 أهداف كأكثر اللاعبين في الفريق، ولكنه لا يحصل على فرصة المشاركة منذ بداية الموسم.

اهتمام باريس

ووفقًا لشبكة «elnacional» الإسبانية، فإن نادي باريس سان جيرمان يخطط للحصول على خدمات حمزة عبد الكريم مطلع العام الجديد.

وأوضحت الشبكة الكتالونية أن حمزة عبد الكريم يحظى بتقدير كبير من جانب المدرب لويس إنريكي، الذي نصح بمتابعته عن كثب، ولديه قناعة تامة بأنه يمتلك المهارات اللازمة ليصبح أحد أفضل لاعبي العالم.

وكانت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية كشفت في وقت سابق أن نادي برشلونة عمل على تعديل عقد حمزة عبد الكريم، حيث رفع قيمة الشرط الجزائي من 15 إلى 150 مليون يورو.