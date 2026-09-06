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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا تتهيأ لحدث تاريخي لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية || تفاصيل

ألمانيا
ألمانيا

أفادت هيئات البث العامة في ألمانيا بتصدر اليمين المتطرف الألماني نتائج انتخابات البرلمان في ولاية ساكسونيا أنهالت، وهو ما يمثل ضربة قوية للمستشار المحافظ فريدريش ميرتس.

ووفق تقارير إعلامية ؛ فقد حصل حزب البديل من أجل المانيا "AFD" على ما بين 44 و44,5% من الأصوات، بفارق كبير على الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يُتوقع أن يحصل على 18,5%، وفق استطلاعات آراء الناخبين لدى الخروج من مراكز الاقتراع.

وإذا تأكدت هذه الأرقام في الفرز النهائي، فسيفوز اليمين المتطرف بـ39 مقعدا في البرلمان الإقليمي، علما أن تحقيق الغالبية المطلقة يتطلب الحصول على 42 مقعدا.

كما حصل حزب اليسار على 9.5 %،و الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 8 %، والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)  على 2 % و حزب الخضر على 9 %، وحزب سارة فاغنكنيشت 5%، والبقية على 3.5 %.

وبلغت نسبة المشاركة في أرقام أولية في انتخابات 2026 نحو  76.5 بالمائة، وهي أعلى بكثير من انتخابات 2021 التي بلغت فيها 60.3 بالمائة.

ويُصنف جهاز الاستخبارات الداخلية حزب "البديل من أجل ألمانيا" في ولاية سكسونيا-أنهالت باعتباره حزبا يمينيا متطرفا مؤكدا.

وتشير صحيفة "لو موند" الفرنسية إلى أن هذه الصدارة قد تمكن الحزب اليميني المتطرف، ولأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، من الحصول على الأغلبية المطلقة في ولاية ألمانية، وبالتالي إمكانية الحكم بمفرده دون الحاجة إلى تشكيل ائتلاف.

وتُعد ساكسونيا أنهالت واحدة من أصل 16 ولاية يتألف منها الاتحاد الفيدرالي الألماني. وتقع غرب برلين ولكن ضمن حدود جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة (الشرقية).  

وتحظى الولايات بتمثيل في المجلس الفيدرالي (البوندسرات)، وهو ما يعادل مجلس الشيوخ. وتُجرى الانتخابات الإقليمية كل خمس سنوات في ألمانيا؛ مع نهاية عام 2026، سيكون ناخبو خمس ولايات قد دُعوا إلى صناديق الاقتراع، وينطبق الأمر نفسه على عام 2027.
 

ألمانيا حزب البديل من أجل ألمانيا الحرب العالمية الثانية برلمان ولاية ساكسونيا أنهالت المستشار الألماني فريدريش ميرتس

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