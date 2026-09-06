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هل تشهد مصر خريفًا وشتاءً استثنائيين؟.. الأرصاد تكشف انعكاسات عودة ظاهرة النينيو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل تشهد مصر خريفًا وشتاءً استثنائيين؟.. الأرصاد تكشف انعكاسات عودة ظاهرة النينيو

ظاهرة النينو
ظاهرة النينو

عادت ظاهرة مناخية بقوة إلى المشهد، بعدما أشارت التوقعات إلى احتمالية اشتداد ظاهرة "النينيو" خلال الأشهر المقبلة، لتعيد رسم خريطة الطقس والمناخ في مناطق مختلفة من العالم، وسط تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة واضطراب أنماط سقوط الأمطار وزيادة فرص بعض الظواهر الجوية المتطرفة.

ورغم أن مصر تُعد من أقل الدول تأثراً بالنينيو، ولا يُتوقع أن تشهد تأثيراً مباشراً للظاهرة، فإن انعكاساتها غير المباشرة قد تظهر في صورة تغيرات في منظومة الطقس خلال فصلي الخريف والشتاء، وهو ما يفتح الباب أمام التساؤل الآتي:

هل نشهد موسما استثنائيا؟

قالت الدكتورة منار غانم، المتخصصة في  الأحوال الجوية بمركز التنبؤات والإنذار المبكر في هيئة الأرصاد الجوية، إن "النينيو" ظاهرة مناخية متكررة تحدث نتيجة ارتفاع درجات حرارة سطح المحيط الهادي عن معدلاتها المعتادة، بالتزامن مع تغير سرعات واتجاهات الرياح التجارية، ما يؤدي إلى تغير أنماط الطقس في مناطق مختلفة من العالم.

وأوضحت غانم في تصريحات تلفزيونية، أن تأثير الظاهرة يكون أكثر وضوحاً في الدول القريبة من المحيطات إذ يمكن أن تشهد مناطق شرق المحيط الهادي فيضانات وأمطاراً غزيرة، إلى جانب زيادة قوة الأعاصير في مناطق من أميركا الشمالية، بينما قد تتعرض أستراليا وشرق آسيا لموجات من الجفاف والحرارة الاستثنائية.

وفيما يتعلق بمصر، أشارت غانم إلى أن تأثير "النينيو" يختلف وفقاً للموقع الجغرافي وطبيعة المناخ والفصل الذي تحدث خلاله، موضحة أن تأثيراتها المحتملة قد تظهر خلال فصل الخريف ولا سيما نهاياته، وفصل الشتاء، في صورة حالات من عدم الاستقرار أو تغيرات في منظومة الأمطار.

وأكدت أن حدوث "النينيو" لا يعني بالضرورة تعرض جميع المناطق المتأثرة بها لظواهر جوية متطرفة، وإنما يمكن أن تسهم الظاهرة في تغيير الأنماط المناخية المعتادة، مع اختلاف طبيعة التأثيرات من منطقة إلى أخرى.

وشددت غانم على أن ظاهرة "النينيو" تعد عاملا مساعدا في تعزيز بعض تأثيرات التغيرات المناخية، لكنها ليست السبب الرئيسي وراءها، موضحة أن النشاط البشري والاحتباس الحراري يمثلان العاملين الأساسيين وراء التغيرات المناخية على المدى الطويل، بينما يمكن لـ"النينيو" أن تزيد من حدتها خلال فترات تأثيرها.

الجدير بالذكر أن النينيو هي ظاهرة مناخية طبيعية تحدث نتيجة ارتفاع غير معتاد في درجات حرارة سطح مياه الجزء الأوسط والشرقي من المحيط الهادي الاستوائي، مما يؤدي إلى تغيّرات في حركة الرياح وتوزيع الحرارة والأمطار حول العالم، ويتابع خبراء الأرصاد هذه الظاهرة لما يمكن أن تتركه من تداعيات على الطقس والزراعة والموارد المائية.

خريفًا وشتاءً عودة ظاهرة النينيو اشتداد ظاهرة النينيو هيئة الأرصاد الجوية شرق المحيط الهادي ظاهرة النينيو

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