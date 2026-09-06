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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام المندوه: الزمالك يحتاج 5 إلى 6 ملايين دولار لإنهاء جميع القضايا الدولية

حسام المندوة
حسام المندوة

قال حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، إن النادي يحتاج إلى ما بين 5 و6 ملايين دولار من أجل إنهاء جميع القضايا الدولية العالقة، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة يعمل على عدد من المشروعات لتوفير المبالغ المطلوبة وسداد الديون قبل يناير المقبل.

وأضاف حسام المندوه، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة «النهار»، أن الهدف الأساسي هو إنهاء الأزمات المالية والقضايا الدولية قبل فترة الانتقالات الشتوية، بما يسمح للنادي بإبرام صفقات جديدة وتدعيم صفوف الفريق.

وردًا على سؤال لميس الحديدي حول قدرة الزمالك على توفير المبلغ المطلوب قبل يناير وفتح باب القيد لإبرام صفقات جديدة، قال المندوه: «آه إن شاء الله، هو تحدٍّ برضه، عاشر من ضمن التحديات».

وأوضح أمين صندوق الزمالك أن المجلس واجه منذ توليه المسؤولية عددًا من التحديات، أبرزها أزمة إيقاف القيد، مضيفًا: «نفس السؤال ده اتسألناه أول ما جينا النادي: هتقدروا تفكوا القيد، أول ما دخلنا النادي، اللي كلفنا حوالي 4 ملايين دولار؟».

وتابع: «ثم بعدها هتقدروا تفكوا القيد اللي كلفنا حوالي 3 ملايين دولار؟ ثم الرخصة الأفريقية هتقدروا تاخدوا الرخصة الأفريقية؟ وكل الإجابات اتجاوبت بنعم»، في إشارة إلى نجاح مجلس الإدارة في التعامل مع تلك الملفات.

وأكد المندوه أن مجلس إدارة الزمالك يستهدف الانتهاء من الأزمات الحالية قبل يناير المقبل، بما يتيح للنادي التحرك بشكل أفضل في سوق الانتقالات الشتوية، مشددًا على استمرار العمل لتوفير الموارد المالية اللازمة.

وعن دور محبي النادي في دعم الزمالك، قال حسام المندوه ردًا على سؤال حول إمكانية اعتماد النادي على جماهيره ومحبيه: «لا، ولكن المحبين عنصر أساسي برضه»، مؤكدًا أن محبي الزمالك يحرصون على مساندة النادي وقت الأزمات.

وأضاف: «والله لو إنتي عملتي إيه، المحبين عنصر أساسي، ولو إحنا ما طلبناش، هييجوا هما يقولوا إحنا عايزين نساعد».

 

حسام المندوة الزمالك لميس الحديدي

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