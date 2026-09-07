قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 7-9-2026 والقنوات الناقلة
موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك
كيفية قصر الصلاة في السفر؟.. عدد الركعات وشروط قصر الصلاة للمسافر
دون تغيير.. سعر الذهب الآن
الأرصاد: اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 37
تصعيد واسع في اليمن.. غارات حكومية تستهدف الحوثيين على عدة جبهات
تقرير عبري: إيران تحول تيليجرام إلى ساحة لتجنيد إسرائيليين وإثارة الفوضى
ما هي الباقيات الصالحات؟.. 5 أذكار عظيمة ورد فضلها في القرآن والسنة
أسعار ومواصفات رام 1500 موديل 2026 في السوق السعودي
زعيم كوريا الشمالية يتوعد بـ«محو الظلال الخطرة» ويكشف عن خطة بحرية عاجلة
كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيفية قصر الصلاة في السفر؟.. عدد الركعات وشروط قصر الصلاة للمسافر

قصر الصلاة
قصر الصلاة
أحمد سعيد

يرغب عدد كبير من الناس في معرفة كيفية قصر الصلاة في السفر، وما الصلوات التي يجوز قصرها، وعدد ركعات صلاة المسافر، وهل القصر واجب أم سنة، ومتى يبدأ المسافر في قصر الصلاة ومتى ينتهي حكم السفر؟ وتأتي مشروعية قصر الصلاة تيسيرًا على المسلم أثناء السفر، إذ شرع الله تعالى للمسافر أن يقصر بعض الصلوات المفروضة وفق الضوابط والأحكام الشرعية والتي سوف نتعرف عليها في السطور التالية.

الصلوات التي يجوز قصرها في السفر

يقصر المسافر الصلاة الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء، فتصلى كل واحدة منها ركعتين بدلا من 4 ركعات.

أما صلاة الفجر فتبقى ركعتين، ولا تُقصر، وصلاة المغرب تبقى 3 ركعات، ولا يدخلها القصر.

كيفية الجمع بين الصلاتين

جمع الصلاة هو ضمّ صلاتيْن إلى بعضهما البعض في وقت إحداهما؛ لعذرٍ يُبيح الجمع، فيجمع المسلم بين صلاتَي الظهر والعصر، وبين صلاتَي المغرب والعشاء.

ما الفرق بين جمع التقديم وجمع التأخير؟

المقصود بـ جمع التقديمٍ هو أن يقدم المسلم صلاة العصر فيُصلّيها بعد الظهر في وقت الظهر، ويقدّم صلاة العشاء فيُصلّيها بعد المغرب في وقت المغرب.

وأما جمع التأخيرٍ فهو أن يؤخّر صلاة الظهر إلى وقت العصر، وصلاة المغرب إلى وقت العشاء.

قصر الصلاة في السفر.. ما حكمه شرعًا؟

ومن جانبه، وضّح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم قصر الصلاة في السفر إن الفقهاء اختلفوا في حكم قصر الصلاة، فذهب الحنفية إلى أن القصر واجب وعزيمة؛ ودليلهم أحاديث ثابتة، منها حديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر» متفق عليه.

وأضاف «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «ما حكم جمع وقصر الصلاة؟»، أن المالكية ذهبوا في المشهور إلى أن القصر سُنة مؤكدة؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فإنه لم يصح عنه في أسفاره أنه أتم الصلاة قط.

وتابع: وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن القصر رخصة على سبيل التخيير، فللمسافر أن يتم أو يقصر، والقصر أفضل من الإتمام مطلقًا عند الحنابلة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه، وكذا الخلفاء الراشدون من بعده، وهو عند الشافعية على المشهور أفضل من الإتمام.

واستطرد: أما الجمع فقد اتفق الفقهاء على مشروعيته (الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء) واحتجوا لجواز الجمع بحديث جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وفيه قال: «فأتى بطن الوادي، فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلِّ بينهما شيئًا».

شروط قصر الصلاة للمسافر

وعن شروط الجمع والقصر في الصلاة، قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط جمع وقصر الصلاة في السفر: أولا أن تبعد المسافة التى يسافر إليها حوالى 85 كيلو عن المدينة التى كان بها، وهذا أهم شروطها .

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات له سابقة، أن جمع وقصر الإنسان الصلاة إذا كان أثناء الترحال من مدينة لأخرى، وفي حال وصوله واستقراره في مدينة أخرى يرى إن كان سيستقر ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج في هذه المدينة، فله أن يقصر ويجمع، وإن كان سيزيد فتسقط رخصة الجمع والقصر.
 

كيفية قصر الصلاة في السفر قصر الصلاة للمسافر صلاة المسافر عدد ركعات صلاة المسافر شروط قصر الصلاة هل يجوز قصر الصلاة صلاة الظهر في السفر صلاة العصر في السفر صلاة العشاء في السفر الجمع والقصر في السفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

هتوصل لـ 40 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق | وهذا موعد الانخفاض

الطقس

هل انتهى الصيف؟.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة وعودة الأجواء الخريفية

الطماطم

الطماطم هتغلى تاني؟.. مفاجأة بشأن سعر الكيلو خلال الأيام المقبلة

الدكتور تامر شوقي

من الإبتدائي للبكالوريا.. تغييرات جديدة يشهدها العام الدراسي 2027 بمختلف الصفوف

جاد المواص

رحل باكيًا في حب ابنه.. اللحظات الأخيرة لمعتمر قنا ضحية حادث الأتوبيس بالسعودية

الدواجن

من المزرعة للمستهلك.. تراجع كبير في أسعار الفراخ والبيض

موعد اول اجازة رسمية مقبلة

هل توجد إجازة رسمية في سبتمبر؟.. موعد العطلة المقبلة

حمزة عبدالكريم

لويس إنريكي يطلب متابعة حمزة عبدالكريم تمهيدًا لضمه إلى باريس سان جيرمان

ترشيحاتنا

غريق صورة أرشيفية

انتشال جثة طــ.فل غريق من ترعة السلامية في أسيوط

المتهم

سقوط لص حاول سرقة مواسير تكيف في مصر الجديدة

المتهم

القبض على المتهم بالتعدى على سائق بالقاهرة

بالصور

أفكار لانش بوكس.. أكلات صحية للأطفال في المدارس

افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد