أحمد فهمي يقترب من انهاء تصوير الفيل على الدرفيل

قارب الفنان أحمد فهمي على الانتهاء من تصوير فيلمه “الفيل على الدرفيل” حيث من المقرر ان تكتب كلمة النهاية بتصوير الفيلم فى أكتوبر المقبل.

عودة إيمي طلعت زكريا

من ناحية أخرى تعود الفنانة إيمي طلعت زكريا إلى السينما من خلال فيلم «الفيل ع الدرفيل»، الذي يجمع أحمد فهمي وأسماء جلال في بطولته، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف شريف الليثي وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وكشفت إيمي طلعت زكريا في تصريحات تليفزيونية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل مشاركتها في الفيلم، موضحة أنها انتهت بالفعل من تصوير مشاهدها قائلة : «خلصت دوري، وكان وقت لطيف جدا مع كل صناع العمل».

وعن تعاونها مع أحمد فهمي وأسماء جلال، أعربت عن سعادتها بهذه التجربة، قائلة: «الشغل مع أحمد وأسماء حلو جدًا، والروح هتبان أوي في الفيلم، ضحك وهزار طول الوقت»، مؤكدة أنها تقدم تجسد شخصية زوجة الفنان محمد طعيمة، حيث تجمعها الأحداث بأسماء جلال وأحمد فهمي داخل أحد السوبر ماركت، لتتوالى بعدها مجموعة من المفاجآت والمواقف الكوميدية.

وأشارت إلى أن دورها في الفيلم مختلف من حيث المساحة، لكنه يحمل طابعًا خفيفًا وكوميديًا، مشيرة بأن عودتها للسينما بعد فترة من الغياب، من خلال فيلم «الفيل ع الدرفيل» لأنها رأت فيه عودة مناسبة ومميزة.

وأضافت : «اخترت العودة بعد الفترة دي بسينما، لأنها هتكون عودة حلوة مع نجوم ومخرج شاطر زي أحمد عبدالوهاب، وإنتاج كبير زي سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي، أكيد حاجة حلوة ليا طبعًا».

ويضم فيلم «الفيل ع الدرفيل» في بطولته أحمد فهمي وأسماء جلال وحاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، ويقدم في إطار يجمع بين الكوميديا والمواقف والمفاجآت، وسط أجواء تصوير وصفها المشاركون بأنها مليئة بالضحك والهزار.