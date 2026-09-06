تامر هجرس يكشف تفاصيل الأزمة الصحية لزوجته: كانت من أصعب فترات حياتنا

كشف الفنان تامر هجرس عن تفاصيل أزمة صحية مرت بها زوجته ميرال خلال سنوات زواجهما، مؤكدًا أن هذه التجربة كانت من أصعب الفترات التي جمعتهما، لكنها ساعدتهما على إدراك قيمة كل منهما في حياة الآخر.

وقال تامر هجرس، خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة CBC، إن زوجته تعرضت لوعكة صحية بسبب معاناتها من صعوبة في التنفس، ما استدعى خضوعها لعملية جراحية في برشلونة، موضحًا أن الفترة التي سبقت العملية وما صاحبها من قلق كانت بمثابة اختبار صعب لهما.

وأوضح أن هذه الأزمة جعلتهما أكثر تمسكًا ببعضهما، واكتشفا خلالها أهمية وجود كل طرف إلى جانب الآخر وقت الشدة، مشيرًا إلى أن الظروف الصعبة تجعل الإنسان يقدر الأشخاص الذين يساندونه بصورة أكبر.

تامر هجرس بتحدث عن زوجته

وتحدث تامر هجرس عن زواجه من ميرال، الذي امتد لنحو 29 عامًا، مؤكدًا أن سنوات الزواج حملت الكثير من التجارب والمراحل التي ساهمت في تعزيز علاقتهما، لافتًا إلى أن استمرار الزواج لا يعتمد على الحب فقط، وإنما يحتاج أيضًا إلى التفاهم والصداقة والمجهود من الطرفين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الأزمات تكشف قوة العلاقات وحقيقتها، وأن مساندة الزوجين لبعضهما في الأوقات الصعبة تعد من أهم عوامل الحفاظ على استقرار الحياة الزوجية واستمرارها.