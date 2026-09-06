«عن قرب».. عروض فنية موسيقية في مركز جوتة بالإسكندرية الخميس القادم

ينظم المركز الثقافي الألماني بالإسكندرية "جوته"، عروضا فنية موسيقية، يوم الخميس المقبل، بعنوان «عن قرب»، تستهدف تقديم أشكال فنية من الناحية التقنية، وذلك في قاعة العروض الفنية الملحقة بمقر المركز بوسط المدينة.

وتستضيف العروض أعمالا فنية مكتملة يمكن تكييفها مع المساحات الصغيرة وبأقل قدر ممكن من التجهيزات التقنية، في إطار توجه يركز على جودة الأداء والوضوح الفني والتجربة الحية.

وتتضمن الفعاليات عرضا موسيقيا كلاسيكيا يقدمه ثلاثي يضم السوبرانو دنيا دغيدي، وعازف التشيلّو محمد الصائغ، وعازف البيانو مينا نبيل حنا، في برنامج يحتفي بثراء التراث الموسيقي الألماني.

ويتنقل البرنامج بين عصور الباروك والكلاسيكية والرومانسية، من خلال أعمال لعدد من كبار المؤلفين، من بينهم باخ وهاندل وموتسارت وشوبرت وشومان، إلى جانب مقطوعة «إيليجي» الشهيرة للمؤلف الفرنسي ماسينيه.

كما يقدم الثلاثي من خلال البرنامج تجربة تجمع بين الصوت والآلة، وتتداخل فيها الكلمة الشعرية واللحن والعاطفة، بما يبرز الطابع التأملي للموسيقى الكلاسيكية.

وتأتي سلسلة «عن قرب» ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التي يقدمها معهد جوته الإسكندرية، بهدف إتاحة تجارب فنية متنوعة في أجواء حميمة تتيح للجمهور الاقتراب من الفنانين والتفاعل بصورة مباشرة مع العروض.