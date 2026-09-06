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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات اعتمادية في السوق المصري.. اعرف الأسعار

سيارات إعتمادية في السوق المصري
سيارات إعتمادية في السوق المصري
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري للسيارات على الكثير من الإصدارات المتنوعة، منها التي اكتسبت شهرة كبيرة منذ إطلاق جيلها الأول، وصولًا إلى الطرازات الحديثة، مما يصفها الكثير بالطرازات الاعتمادية.

ويقدم موقع "صدى البلد" أبرز 5 سيارات اعتمادية في السوق المصري مع تقديم أبرز المواصفات والأسعار.

نيسان صني

نيسان صني

تستمد السيارة نيسان صني قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 108 حصانًا، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي، تبدأ أسعار السيارة من 665,000 إلى 835,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

زودت شيفروليه أوبترا بمنظومة ميكانيكية تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، يولد قوة قصوى تبلغ 98 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 140 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، وتقنية الدفع الأمامي، وتقدم بسعر يتراوح بين 765,000 و 790,000 جنيه.

هيونداي اكسنت RB

هيونداي اكسنت RB

حصلت السيارة هيونداي أكسنت RB على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، متصل بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وتبدأ السيارة بسعر رسمي من 729,900 جنيه، وصولاً إلى 895,000 جنيه.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

زودت تويوتا كورولا بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 120 حصان و154 نيوتن، وعزم الدوران 154 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وتقنية الدفع الأمامي، وبسعر يتراوح بين 1,280,000 و 1,630,000 جنيه.

رينو ميجان

رينو ميجان

تعتمد السيارة رينو ميجان على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 115 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء وبتقنية الجر الأمامي، أو محرك آخر بقوة 150 حصانا تيربو، و240 نيوتن متر، وتبدأ أسعار السيارة من 1,220,000 إلى 1,450,000 جنيه.

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