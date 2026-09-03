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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أشهر 5 سيارات كهربائية في السوق المصري.. ذهب نوربورغرينغ بحريني.. ترامب يخفف قواعد استهلاك الوقود

أخبار السيارات
أخبار السيارات
كريم عاطف

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

بأسعار مختلفة.. أشهر 5 سيارات كهربائية في السوق المصري
شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏


أسعار بروتون ساجا موديل 2010 المستعملة في مصر
تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏


ذهب نوربورغرينغ بحريني.. فريق 2 سيز موتورسبورت يتوج بكأس التحمل في إنجاز جديد
واصل فريق "2 سيز موتورسبورت" البحريني كتابة فصول جديدة من النجاح في عالم سباقات السيارات، بعدما توج بالمركز الأول في فئة البرونز ضمن الجولة الرابعة من منافسات كأس التحمل ببطولة "جي تي وورلد تشالنج أوروبا" لموسم 2026، والتي أقيمت على حلبة نوربورغرينغ الألمانية.


بعد غياب 6 سنوات.. ميتسوبيشي تعيد "باجيرو" بجيل خامس أكثر تطورا
تستعد ميتسوبيشي لإعادة واحدة من أشهر سياراتها في عالم الدفع الرباعي، مع الكشف عن الجيل الخامس الجديد كليا من "باجيرو" موديل 2027، بعد توقف إنتاج السيارة عام 2021، لتعود بتصميم مختلف وتقنيات حديثة وقدرات أكبر على الطرق الوعرة.


ترامب يخفف قواعد استهلاك الوقود.. دفعة جديدة لإنقاذ سيارات البنزين
تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء تغيير واسع في سياسة كفاءة استهلاك الوقود بالولايات المتحدة، من خلال تخفيف المعايير المفروضة على شركات السيارات، في خطوة تمنح الشركات مساحة أكبر للاستمرار في إنتاج سيارات ومحركات البنزين، بعيدا عن التوجه الذي تبنته إدارة الرئيس السابق جو بايدن لدعم السيارات الكهربائية والطرازات الأعلى كفاءة.

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