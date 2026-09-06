اختبار الصداقة بالماء المغلي.. دار الإفتاء تحذر من سلوكيات خطيرة على مواقع التواصل

حذرت دار الإفتاء المصرية، الشباب من سلوكيات خطيرة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها ما تم رصده من إيذاء النفس باسم “اختبار الصداقة” محرَّم شرعًا ومخالف لمقاصد الشريعة.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع وتصرفات خطيرة، يظهر فيها قيام بعض الأشخاص بإيذاء أنفسهم أو غيرهم، مثل سكب الشاي المغلي على الأيدي، بزعم اختبار قوة الصداقة أو قياس مدى الترابط بين الأشخاص.

اختبار الصداقة بين الشباب

وأكدت دار الإفتاء أن هذا السلوك محرَّم شرعًا؛ لما ينطوي عليه من إيذاءٍ متعمد للنفس البشرية وتعريضها للخطر دون أي مسوِّغ معتبر، وهو ما يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية ومقاصدها الكلية.

وأوضحت دار الإفتاء، أن حفظ النفس من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، وأن سلامة الجسد واجب شرعي لا يجوز التهاون فيه، وأن إيذاء النفس أو الغير لا يُعد مقياسًا لأي علاقة إنسانية.

وقد قرر الشرع الشريف ذلك بوضوح: بقوله تعالى ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ وكذلك قوله تعالى ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ وكذلك قول النبي: «لا ضرر ولا ضرار».

وشددت دار الإفتاء على أن ما يُسمَّى بـ“اختبار الصداقة” عبر إيذاء الأبدان أو الخضوع لتحديات مؤذية أو خرافية أمر مرفوض شرعًا وعقلًا، ولا يمتُّ إلى القيم الإنسانية أو التعاليم الإسلامية بصلة، ويُشجِّع على الاستهانة بالسلامة الجسدية.

ودعت دار الإفتاء الشباب إلى التحلي بالوعي والمسؤولية عند التعامل مع محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن التحديات العبثية والسلوكيات الخطرة، والرجوع إلى أهل العلم والاختصاص فيما يُستشكل من أمور الدين.