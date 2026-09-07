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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أدنى مستوى منذ مايو.. تراجع حاد في حركة الملاحة بمضيق هرمز

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

شهدت حركة الملاحة في مضيق هرمز تراجعًا حادًا، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ مايو، وفقًا لبيانات حديثة لشركات متخصصة في تتبع حركة الشحن.

وأظهرت بيانات شركة Kpler أن متوسط عدد سفن السلع الأولية التي عبرت المضيق خلال الأيام العشرة الماضية انخفض إلى نحو 10 سفن يوميًا، في أعقاب ضربات أمريكية وإيرانية استهدفت ناقلات نفط.

وبحسب البيانات، بلغ المتوسط المتحرك لعشرة أيام نحو 10 سفن يوم الأحد، مقارنة بأكثر من 15 سفينة يوم الجمعة، ونحو 13 سفينة يوم السبت.

ويعكس هذا التراجع تصاعد المخاوف بشأن سلامة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية، الذي تمر عبره كميات كبيرة من إمدادات الطاقة، وسط استمرار التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

مضيق هرمز حركة الملاحة في مضيق هرمز تتبع حركة الشحن الولايات المتحدة وإيران ضربات أمريكية وإيرانية

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