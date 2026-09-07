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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موجة حر شديدة وارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.. الأرصاد تحذر من طقس غد

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز
رنا عبد الرحمن

تشهد البلاد اليوم استمرارًا في الأجواء الحارة والرطبة على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، خلال هذا الوقت من العام، وسط استمرار تأثير الرطوبة التي تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وخلال مناقشة الحالة الجوية في إكسترا نيوز، أوضحت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر، أن البلاد تتأثر بموجة من الارتفاعات في درجات الحرارة، لافتة إلى أن الأجواء شديدة الحرارة تستمر خلال ساعات النهار على عدد كبير من المناطق، بينما تميل الأجواء إلى الاعتدال خلال ساعات الليل.

وأشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يعد من أبرز العوامل التي تؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس، موضحة أن درجات الحرارة المحسوسة تكون أعلى من القيم المسجلة في الظل، خاصة خلال فترات الظهيرة والعصر.

وتوقعت أن تستمر الأجواء الحارة والرطبة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، في حين تكون الأجواء أكثر حرارة على مناطق جنوب البلاد، مع نشاط نسبي للرياح في بعض الفترات، ما قد يساعد على تحسن الإحساس بالطقس في بعض المناطق.

كما حذرت الأرصاد من الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على عدد من الطرق، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات السلامة المرورية.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات ارتفاع الحرارة، والإكثار من تناول السوائل، وارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون، خاصة مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة خلال ساعات النهار.

الحرارة الرطوبة اكسترا نيوز

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