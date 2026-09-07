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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات أمنية مكثفة بشوارع دمياط الجديدة

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة
زينب الزغبي

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، باشراف  اللواء وائل الاشوح مدير أمن دمياط، من تواجدها الميداني بشوارع وميادين مدينة دمياط الجديدة، من خلال حملات أمنية ومرورية موسعة، بهدف تعزيز الانضباط وفرض السيطرة الأمنية، والتعامل الفوري مع أي مظاهر مخالفة للقانون.

وجاءت الحملات تحت إشراف اللواء وائل الأشوح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، الذي يولي أهمية كبيرة للمتابعة الميدانية وتكثيف التواجد الأمني بالشوارع، بما يسهم في تحقيق الأمن والأمان للمواطنين.

وشملت الحملات عددًا من المحاور والميادين والمناطق الحيوية بمدينة دمياط الجديدة، مع تكثيف الرقابة على الحركة المرورية، ورصد المخالفات، والتعامل مع الإشغالات ومظاهر عدم الانضباط، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وتأتي الحملات في إطار خطة أمنية متكاملة تستهدف تعزيز الوجود الشرطي، ورفع معدلات الاستجابة للمواطنين، ومواجهة كافة صور المخالفات، مع استمرار الجولات الميدانية لمتابعة الحالة الأمنية أولًا بأول.

وأكدت الحملات حرص الأجهزة الأمنية على تحقيق التواجد الفعال في الشارع، بما يعزز شعور المواطنين بالأمن ويؤكد استمرار جهود مديرية أمن دمياط في فرض الانضباط بمختلف مدن المحافظة.

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