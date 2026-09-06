طالبة بزراعة دمياط: أساتذة الجامعة أبلغوني بانفراد رئيسة القسم بتقييم مشروع تخرجي

أكدت ولاء مجدي، طالبة بكلية الزراعة بجامعة دمياط، أن عددًا من أساتذة الجامعة أبلغوها بأن رئيسة القسم انفردت بتقييم مشروع تخرجها، الأمر الذي أثار لديها تساؤلات حول آلية التقييم ومدى الالتزام بالإجراءات المتبعة.

وقالت ولاء مجدي، خلال تصريحات لها لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، إنها حاولت مرارًا مقابلة رئيس الجامعة لعرض تفاصيل الواقعة والاستماع إلى موقف إدارة الجامعة، إلا أنها لم تتمكن من مقابلته حتى الآن.

تحقيق العدالة والشفافية

وطالبت الطالبة بفتح تحقيق في الواقعة، والتأكد من سلامة الإجراءات التي اتُّبعت في تقييم مشروع تخرجها، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية وحصولها على حقها كاملًا.