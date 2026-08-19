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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الشيكولاتة القابلة للفرد على طاولة التدريب.. «الزراعة» تصقل مهارات طلاب كلية الزراعة

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
شيماء مجدي

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، تنفيذ برنامج تدريبي لطلاب كلية الزراعة – سابا باشا بجامعة الإسكندرية، بهدف تنمية مهارات الطلاب العلمية والعملية في مجالات تكنولوجيا الأغذية والتصنيع الغذائي ونظم الجودة وسلامة الغذاء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، ضمن جهود المركز لدعم التدريب التطبيقي وإعداد كوادر شابة مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل ودعم مستقبل الصناعات الغذائية المصرية.

وقال الدكتور عاطف عشيبة، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن التدريب العملي للطلاب يمثل أحد المحاور المهمة في رسالة المعهد، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق التكامل بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وإكساب الطلاب مهارات حقيقية في مجالات التصنيع الغذائي ونظم الجودة وسلامة الغذاء.

وأضاف عشيبة أن المعهد حريص على إتاحة إمكاناته العلمية والبحثية والمعملية أمام طلاب كليات الزراعة، بما يمكنهم من التعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة الأغذية، والتعامل مع المشكلات التصنيعية بصورة علمية، مؤكدًا أن الاستثمار في تدريب وتأهيل الشباب يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل القطاع الغذائي المصري.

وأشاد مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بالتعاون مع كلية الزراعة – سابا باشا بجامعة الإسكندرية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات البحثية والجامعات لتوفير برامج تدريبية متخصصة تجمع بين المحاضرات العلمية والتطبيقات العملية، وتدعم جاهزية الطلاب للالتحاق بسوق العمل.

ومن جانبها، تابعت الدكتورة نادية أحمد عبد العزيز، مديرة معمل تكنولوجيا الأغذية بالإسكندرية، تنفيذ البرنامج والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن توفير بيئة تدريبية مناسبة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب من الإمكانات العلمية والتطبيقية المتاحة بالفرع.

وتضمن اليومان الأول والثاني من التدريب عددًا من المحاضرات والتطبيقات العملية؛ حيث تناول اليوم الأول المواصفات القياسية ونظم الجودة وسلامة الغذاء، ومبادئ تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)، والممارسات التصنيعية الجيدة، وأسباب تلوث الغذاء وطرق الوقاية منه، إلى جانب زيارة أحد معامل المعهد والتعرف على أجهزة تحليل الأغذية.

وتناول اليوم الثاني الأغذية الخاصة والوظيفية والتشريعات المنظمة لها، إلى جانب محاضرة تطبيقية حول تصنيع الشيكولاتة القابلة للفرد، شملت أسس التصنيع ودور مكونات المنتج وأسباب العيوب وطرق تجنبها، أعقبها تطبيق عملي داخل المعمل، مع ربط خطوات التصنيع بمبادئ الجودة وسلامة الغذاء، بدءًا من استلام الخامات وحتى الحصول على المنتج النهائي.

ويأتي البرنامج في إطار حرص معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية على ربط البحث العلمي بالتطبيق، ونقل التكنولوجيا، وبناء قدرات الطلاب والشباب، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة ودعم جهود الدولة في تطوير الصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

الزراعة سابا وزارة الزراعة تكنولوجيا الأغذية الإسكندرية

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