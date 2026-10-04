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بينهن مذيعة التلفزيون الرسمي.. طهران تنظم أول دورة تدريب عسكري للنساء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بينهن مذيعة التلفزيون الرسمي.. طهران تنظم أول دورة تدريب عسكري للنساء

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية
القسم الخارجي

تعلّمت نساء إيرانيات  كيفية التعامل مع بنادق هجومية فتاكة، وركوب الحبال الانزلاقية، وتقديم الإسعافات الأولية، خلال معسكر للتدريب العسكري أقيم اليوم في طهران، في وقت يواصل فيه النظام دعوة جميع الإيرانيين إلى التضحية بأنفسهم.

وحسب صحيفة ديلي ميل، أقيمت أول دورة من نوعها مخصصة للنساء في ميدان الإمام الحسين بالعاصمة طهران، اليوم الأحد، في إطار حملة جان فدا، التي تعني التضحية بالحياة، التي ينظمها النظام.

وخضعت عشرات النساء، اللاتي ارتدين التشادور، وهو لباس أسود طويل يغطي كامل الجسم ولا يكشف سوى الوجه، لتدريبات عسكرية، وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتصاعد المخاوف من ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وفي سياق متصل، تعهدت إيران اليوم بالإبقاء على مضيق هرمز مغلقًا ما لم تستجب الولايات المتحدة لمطالبها، فيما حذرت طهران من أنه لا يوجد حل عسكري للوضع الراهن.

وجاءت التدريبات في إطار هدف النظام تنظيم ألف كتيبة مقاومة تطوعية في مختلف أنحاء إيران.

وأقيمت الدورة خلال أسبوع الدفاع المقدس في إيران، وتعلمت المشاركات مجموعة واسعة من المهارات العسكرية، والإسعافات الأولية، وتكتيكات حرب العصابات، وتقنيات البقاء على قيد الحياة، والاستعداد لمواجهة الظروف القاسية، وفقًا لوسيلة الإعلام الأردنية Roya News.

وكانت صحيفة ديلي ميل قد أفادت في مايو الماضي بأن نساء وأطفالًا صغارًا تلقوا تدريبات على استخدام أسلحة هجومية عالية القوة خلال تجمع في وسط طهران.

وأظهرت لقطات مثيرة للقلق حشودًا تتجمع حول عناصر من الحرس الثوري الإيراني عند نقاط عسكرية أُقيمت خصيصًا لهذا الغرض.

وتلقى مئات المواطنين العاديين من مختلف الأعمار ومن الجنسين تدريبات على استخدام بنادق هجومية من طراز إيه كيه-47، استعدادًا لتجدد الضربات الأمريكية على البلاد.

إلا أن مصدرًا من الداخل رجّح أن تكون حملات تدريب المواطنين على استخدام الأسلحة تُستخدم أيضًا لتعزيز الأعداد اللازمة لقمع أي تمرد داخلي.

وكانت من بين المتطوعات اللواتي سجلن أسماءهن طواعية للمشاركة في الحملة مذيعة التلفزيون الرسمي موبينا نصيري، التي وجهت رسالة إلى الكاميرات قالت فيها إنها، وجميع النساء، سينضممن إلى الحرب ليكنّ بمثابة وقود للمدافع إذا دعت الحاجة.

إيران ميدان الإمام الحسين مذيعة التلفزيون الإيراني موبينا نصيري الحرس الثوري الإيراني

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