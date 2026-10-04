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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران .. سماع دوي انفجار بالقرب من جزيرة قشم

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

 سُمع صوت انفجار من اتجاه البحر بالقرب من جزيرة قشم في جنوب إيران، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية الإيرانية (إرنا) يوم الأحد.

وقالت إرنا إنه لم يُبلغ عن أي تأثير على الجزيرة نفسها. ولم تقدم مصادر محلية تفاصيل إضافية.

في سياق أخر ؛ كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن إيران بدأت تنفيذ خطة لتوسيع مدى صواريخها، إلى جانب العمل على زيادة سرعتها ودقتها، وذلك في أعقاب ما وصفته طهران بالدروس المستفادة من الحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث العسكري الإيراني، الجنرال محمد أكرميان، قوله لوكالة «فارس» الإيرانية، إن بلاده خلصت خلال الحرب إلى ضرورة زيادة مدى صواريخها، مشيرًا إلى أن العمل على تطويرها بدأ بالفعل.

وأوضح أكرميان أن عملية التطوير لن تقتصر على طرازات محددة، وإنما ستشمل منظومة الصواريخ التابعة للجيش الإيراني بشكل عام، لافتًا إلى أن أحد دوافع هذه الخطوة هو وجود القوات الأمريكية على مسافات تصل إلى نحو ألف كيلومتر من السواحل الإيرانية.

وحسب المسئول الإيراني، فإن الصواريخ التي استخدمتها طهران خلال المواجهات الأخيرة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي استهدفت قواعد أمريكية في الكويت وصواريخ كروز التي أُطلقت من البحر باتجاه سفن، أثبتت فاعليتها، إلا أن إيران ترى ضرورة زيادة سرعتها ومدياتها لمواجهة أي انتشار أمريكي على مسافات أبعد.

إيران جزيرة قشم إنفجار في إيران جنوب إيران

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