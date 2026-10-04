أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية استئناف الرحلات الجوية بين إيران والعراق اعتباراً من اليوم الأحد، بعد توقف استمر عدة أيام.

ومن جانبه ؛ أعلن مطار النجف الدولي استئناف عدد من الرحلات الإيرانية عبر المطار، بواقع 3 رحلات مسائية.

وجاء في بيان صادر عن إدارة المطار، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): "يشهد اليوم الأحد استئناف عدد من الرحلات الجوية الإيرانية بعد توقف استمر لعدة أيام (...) من المؤمل أن تشهد حركة الرحلات الإيرانية تزايداً تدريجياً وتصاعدياً خلال الأيام المقبلة، وفقاً لجداول شركات الطيران".

كان العراق أعلن الجمعة، أن إعفاء أمريكياً سيسمح لشركات الطيران الإيرانية بتسيير ما يصل إلى 40 رحلة يومياً من وإلى النجف، باستثناء شركة "ماهان إير".



وكان العراق، أعلن في وقت لاحق ، استئناف الرحلات الجوية لشركات الطيران الإيرانية من وإلى مطار النجف الدولي، باستثناء شركة "ماهان"، وذلك بعد محادثات مع الولايات المتحدة.

كان العراق قد علق الرحلات الجوية من إيران وإليها الأسبوع الماضي، امتثالا للعقوبات الأمريكية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية