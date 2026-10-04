يصرف الانتباه عن إيران.. القيادة المركزية الأمريكية تتحفظ على ضرب الحوثيين باليمن

أفاد مسؤول أمريكي بأن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أبدت تحفظات جدية بشأن شن ضربات ضد الحوثيين في اليمن، معتبرة أن ذلك قد يصرف الانتباه عن التركيز على إيران.

وقال المسؤول الأمربكي ذاته - بحسب موقع أكسيوس - إن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أجرى اتصالاً بوزير الدفاع بيت هيجسيث لإطلاعه على العملية المخطط لها، ولطلب شن غارات جوية أمريكية مجدداً ضد أهداف حوثية.

وبحسب الموقع الأمريكي، ذكر مسؤول أمريكي ثانٍ أن الولايات المتحدة “لن تتخذ إجراءً عسكرياً مباشراً في الوقت الراهن”.

واختتم المسؤول الأمريكي تصريحاته : هذا الموقف قد يتغير إذا واجهت العملية عقبات.