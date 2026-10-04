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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الفريق قاصد محمود: إيران تمتلك بالفعل صواريخ بمدى 1200 كيلومتر

إيران
إيران

قال الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق، إن إعلان إيران نيتها زيادة مدى وسرعة صواريخها الباليستية يأتي في إطار التطورات المرتبطة بمسافات انتشار القطع البحرية الأمريكية، مشيرًا إلى أن طهران تمتلك بالفعل قدرات صاروخية تسمح لها بالوصول إلى هذه المسافات.

وأوضح محمود، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحديث الإيراني يأتي بعد تحرك القطع البحرية الأمريكية لمسافات أبعد، عقب الاشتباك الأخير الذي وقع قبل نحو 18 يومًا، والذي وصل خلاله أحد الصواريخ إلى إحدى القطع البحرية، وأسفر عن إصابة عدد من الجنود الأمريكيين.

وأضاف أن المسافة التي أصبحت القطع البحرية الأمريكية تتمركز عندها تقترب من ألف كيلومتر، بعدما كانت في حدود 200 ميل بحري، وهو ما يفسر الحديث عن زيادة مدى الصواريخ وسرعتها.

وأشار نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق إلى أن إيران تمتلك القدرة الفنية على تطوير مدى وسرعة صواريخها، موضحًا أن زيادة السرعة والمدى قد تكون على حساب القوة التفجيرية للصاروخ.

ولفت إلى أن إيران كانت تمتلك قبل الإعلان الأخير أربعة أنظمة صاروخية مضادة للسفن، تتراوح مدياتها من 20 مترًا وحتى 1200 كيلومتر، معتبرًا أن الإعلان الإيراني يمثل في جانب منه تصعيدًا في الخطاب، أكثر من كونه إعلانًا عن قدرة جديدة.

إيران الحرب صواريخ

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