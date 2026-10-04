ما حكم تشغيل القرآن أثناء النوم؟.. أمين الإفتاء يوضح

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن تساؤل حول حكم تشغيل القرآن الكريم في المنازل أو المحال أثناء النوم.

حكم تشغيل القرآن الكريم في المنازل أثناء النوم

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تشغيل القرآن الكريم بغرض البركة أو الاستماع إليه حتى النوم لا حرج فيه شرعًا.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن بعض الناس يحرصون على تشغيل إذاعة القرآن الكريم في البيوت أو الأماكن العامة، مؤكدًا أنه لا يوجد مانع شرعي من ذلك، ما دام المقصود الاستماع أو طلب البركة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن من اعتاد النوم على صوت القرآن فلا بأس عليه، خاصة إذا كان ذلك يساعده على الطمأنينة، لافتًا إلى أن الأمر جائز ولا يدخل في نطاق المحظورات.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن القرآن الكريم كله خير وبركة، والاستماع إليه في أي وقت أمر محمود، داعيًا إلى تعظيمه واحترامه في جميع الأحوال.