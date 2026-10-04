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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أختي سامحتني في دين عليّ ثم تطالبتني به؟.. أمين الإفتاء يوضح التصرف الصحيح

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة حول مطالبة أختها برد مبلغ كانت قد تنازلت عنه سابقًا.

أمين الإفتاء: الإنسان لا يجوز له الرجوع في الهبة بعد إعطائها

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ما تفعله الأخت بالمطالبة بالمال بعد التنازل عنه غير جائز شرعًا، لأن الإنسان لا يجوز له الرجوع في الهبة بعد إعطائها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الرجوع في الهبة لا يُستثنى منه إلا الوالدان مع الأبناء، أما بين الإخوة فلا يصح ذلك، لما قد يسببه من قطيعة ومشاحنات بين أفراد الأسرة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الأخت حين أعطت المال وقالت إنها لا تريده، فقد صار هبة لا يجوز الرجوع فيها، خاصة إذا كان ذلك لوجه الله وصلة الرحم، مؤكدًا أن التراجع في مثل هذه الأمور يفسد العلاقات ويُدخل الضغائن بين الأقارب.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الخلافات المالية من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى التوتر بين الناس، داعيًا إلى التحلي بالحكمة والحفاظ على صلة الرحم، وعدم إحراج الآخرين أو التضييق عليهم بعد التفضل عليهم.

ونصح أمين الفتوى بدار الإفتاء، الأشقاء بمحاولة حل الأزمة بهدوء، مشيرًا إلى أنه يمكنهم إعطاء الأخت المال بشكل غير مباشر لإنهاء النزاع، مع الحفاظ على مشاعر جميع الأطراف.

الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء أختي سامحتني في دين عليّ ثم تطالبتني به

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