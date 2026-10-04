دار الإفتاء: إلقاء بقايا الطعام في القمامة حرام شرعًا

كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم التحذير من الاستهانة ببقايا الطعام، في معرض إجابتها على سؤال يقول: أقوم بإلقاء ما يتبقى من طعامي في القمامة، فهل في ذلك إثم شرعًا؟.

وقالت دار الإفتاء في فتوى لها عن إلقاء بقايا الطعام في القمامة، إن هذا العمل فيه إثمٌ كبيرٌ وحرمةٌ بالغةٌ؛ لأنَّ الطعام من نعم الله على الإنسان فيجب صونه واحترامه، وكان يجب على السائل أن يعطيه لمَن هم في أمس الحاجة إليه، ولا ينصاع إلى شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء الميالة إلى الشر، وعليه أن يستغفر الله من ذنبه ويتوب إلى ربه ولا يعود لمثل هذا العمل؛ لعل الله يقبل توبته ويغفر ذنبه.

هل نأثم على رمي بقايا الطعام؟

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يبنغي لمن تبقى منه فضلات طعام أن يحافظ عليه أو يستفيد منها بدلًا من رميها فإن في ذلك شكرًا للنعمة.

وأجابت دار الإفتاء عن سؤال مضمونة:- هل نحن مؤاخذون على رمي بقايا الطعام كبعض كسرة الخبز أو حبات الأرز الى آخره فى سلة المهملات؟ وما الذى يجب علينا فعله تجاه الأكل الزائد؟".

وأضافت، أننا مطالبون بالمحافظة على الطعام وحتى وإن تبقى منه فضلات فيجب علينا أن نهديه أو نتصدق به لمن يأكلها إنسان كان أو حيوان حيث أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بذلك فقال «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ».

وأشارت إلى أنه ورد في بعض الأحاديث، الأمر بإكرام الخبز، حيث يقول الإمام المناوي: "وإكرامه بما مر وألا يوطى ولا يمتهن بنحو إلقائه في قاذورة أو مزبلة أو ينظر إليه بعين الاحتقار"، ويجوز لمن لم يجد؛ أن يأخذ هذه الفضلات التخلص منها في مكان النفايات أو غيرها.