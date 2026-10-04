لو عايز تثقف نفسك دينيًا.. كتب شرعية تنصح بها دار الإفتاء تنفع كل مسلم

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: "ما هي أسماء وأصحاب الكتب الشرعية الدينية الإسلامية الصحيحة المعتمدة النافعة المفيدة السهلة التي يجوز اقتناؤها والعمل بها في العقائد والعبادات والمعاملات وغيرها؟".

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن إن الكتب الدينية النافعة المعتمدة في الإسلام لا يحصيها العد، وسنذكر منها ما يسهل تناوله والانتفاع به في العبادات، والمعاملات، والعقائد.

كتب شرعية في الحديث والتفسير

الحديث:

أ- "الترغيب والترهيب" للحافظ عبد العظيم المنذري.

ب- "سبل السلام شرح بلوغ المرام" للإمام الصنعاني.

ج- "نيل الأوطار" للإمام الشوكاني.

التفسير:

أ- "تفسير القرآن الكريم" للإمام أبي السعود.

ب- "تفسير القرآن الكريم" للإمام النيسابوري.

الفقه:

فقه حنفي:

أ- "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" للشرنبلالي.

ب- "الاختيار شرح تعليل المختار" للإمام عبد الله محمود مودود الموصلي.

فقه شافعي: "حاشية البجيرمي على شرح الخطيب" للشيخ سليمان البجيرمي.

فقه مالكي: "أقرب المسالك إلى فقه الإمام مالك" للقطب الدردير.

فقه حنبلي: "الإقناع" للإمام أبي النجا شرف الدين المجاوي.

العقائد:

أ- "شرح الخريدة" للقطب الدردير.

ب- "رسالة التوحيد" للإمام الشيخ محمد عبده] اهـ.

ونزيد على ما جاء بها:

الحديث: "شرح مختصر الزبيدي" للشيخ الشرقاوي.

التفسير:

أ- "الجامع لأحكام القرآن" لأبي عبد الله محمد القرطبي.

ب- "تفسير القرآن" للإمام محمد عبده.

فقه حنفي: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" للإمام علاء الدين أبي بكر الكاساني.

فقه شافعي: "المجموع شرح المهذب" للإمام أبي زكريا محيي الدين النووي.

فقه حنبلي:

أ- "المغني" و"الشرح الكبير" لابن قدامة.

ب- "الفقه على المذاهب الأربعة" للشيخ عبد الرحمن الجزيري الذي طبعته وزارة الأوقاف.