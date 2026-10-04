قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«انكتب له عمر جديد» .. إنقاذ طفل سقط من علو يُشعل السوشيال ميديا
خبير سياسات دولية: «أودا - نيباد» تعكس ثقل مصر وأفريقيا وتنعقد في توقيت بالغ الأهمية
إعلامي يكشف: «عموتة» يلغي سياسة التدوير ويستقر على مصطفى شوبير في الدوري
مفاجآت مُثيرة في الحيثيات.. تفاصيل قضية المغربي عبد الحميد معالي مع الزمالك
رئيس الوزراء يكشف لـ «سي إن إن» خطة مصر الاقتصادية والموقف من ملف سد النهضة
«أنا آسف والله كفاية» .. مُعلمة تضرب صغيرًا بالعصا داخل مدرسة ابتدائي باليوم.. شاهد
المواصفات الكاملة لسيارة شيفروليه سيلفرادو HD 2026 LT.. صور
الخطأ قد يكلف 25 ألف دولار.. تسلا تضيف وضع طوارئ للتحرك أثناء الشحن
برلماني إيراني: أمريكا تحاول تمهيد الطريق لشن هجوم جديد علينا
خبير سياسات دولية يكشف أهمية قمة «أودا - نيباد» لمصر وأفريقيا
أجواء خريفية وأمطار متفرقة.. تفاصيل طقس الأحد 4 أكتوبر وموعد انخفاض درجات الحرارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل إباحة تهذيب المرأة حاجبيها تتعارض مع حديث لعن النامصات؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

تهذيب الحواجب
تهذيب الحواجب
محمد شحتة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، استفسار من سائلة تقول: أريد أن أقوم بتهذيب حاجبيّ؛ لأنهما غير مهذبين؛ وقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. فقال: «لَعَنَ اللهُ النَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ»؛ فهل هذا النهي على إطلاقه؟

واستشهدت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، بما ورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» متفق عليه.

كما ذهب بعض العلماء ممن مَنع الأخذ من الحاجبين استنادًا إلى نَهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نَتْفِ المرأة لحاجبيها: إلى ما إذا كان الأخذ من الحاجِبَينِ لغير حاجة، أو قصدت به المرأةُ الفجور، أو أرادت به التمويه على الرجال والتدليس عليهم، ونحو ذلك مما نصَّ عليه العلماء بما فهموه من معنى النهي الوارد في الحديث، فإذا انتفَت هذه المعاني انتفَى القولُ بالمنع، وقد تقرَّر في أصول الشريعة أنَّ "الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمًا"، ولهذا إذا علَّق الشارع حكمًا بسببٍ أو علةٍ زال ذلك الحكم بزوالها، والشريعة مبنيةٌ على هذه القاعدة.

آراء الفقهاء في الأخذ من الحاجبين

وعلى ذلك الفهم في توجيه النهي الوارد في الحديث جاءت نصوص الفقهاء على اختلاف مذاهبهم:
- فنصَّ الحنفية على أنَّ النهي عن الأخذ من الحاجبين قد يكون محمولًا على ما إذا فعلته المرأة لتتزين به للأجانب.
- ونصَّ المالكية على أنه إذا انتفت علة التدليس وتغيير خلق الله، أو ما يجعله باقيًا أبدًا أو يظهر وكأنَّه من أصلِ الخِلقة: انتفى معنى النهي الوارد في الحديث.

بل نصَّ بعض المالكية على أنَّ النهي عن الأخذ من الحاجبين إنَّما هو محمولٌ على مَن نُهيَت عن استعمال الزينة امتثالًا للشرع؛ كمَن تُوفي عنها زوجها أو فُقِدَ؛ لأن ذلك منافٍ لمعنى الحِداد عليه.

أي أنَّ الحكم بالمنع في الأحاديث ليس على إطلاقه، بل هو مخصوصٌ بالمرأة المنهية عن الزينة، وقد تقرر أنَّ "جميع عمومات الشرع مخصَّصة بشروط في الأصل والمحل والسبب؛ إما بدليل العقل أو السمع أو غيرهما، وقلَّما يوجد عامٌّ لا يُخصَّص"؛ كما قال حجة الإسلام الغزالي في "المستصفى" (ص: 245، ط. دار الكتب العلمية).

- وأمَّا الشافعية: فهم وإن ذهبوا إلى القول بالكراهة في معنًى من معاني الحديث، إلَّا أنهم نَصُّوا على جواز نفس المعنى عند الحاجة؛ كالعلاج، أو وجود عيبٍ، أو تشويهٍ، أو نحو ذلك، وهذه الأشياء قد تكون ضرورية أو حاجيَّة أو تحسينيَّة.

وذكرت دار الإفتاء أن كونُ حاجبي المرأة غير مألوفَين أو مُنَفِّرَين لا يخرج عن جملة العيوب المستثناة من الكراهة؛ سواء كان لها زوجٌ أو فعلته رغبةً في النكاح، فيدخل ذلك ضمنَ ما أجازوه للحاجة، وتنتفي الكراهة إن كان تهذيبهما لحاجة معتبرة؛ لما تقرّر في قواعد الفقه أن "الكراهة تزول بأدنى حاجة"، فقد يكون الشيء مكروهًا في أصله، فإذا اقتضته الحاجة انتفت كراهته.

- وأمَّا الحنابلة: فقد وجَّهوا النهي الوارد في الحديث على معنى النتف، لا على مجرد إزالة الشعر، فإذا أزالت المرأة الشعرَ بطريقةٍ غير النتف جازَ لها ذلك، على أنَّ من العلماء من جعل معنى النِّمَاص: إزالة الشعر منِ الوجه، لا اختصاصه بالحاجبَين.

دار الإفتاء تهذيب الحواجب حاجب المرأة حديث لعن النامصات تهذيب الحاجبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

70 % أسئلة مقالية في امتحان "تكنولوجيا المعلومات"بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية هذا العام

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الطقس

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية غدا

أسعار البنزين اليوم

لتر 92 بكام؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 3 أكتوبر في محطات الوقود

ياسر إبراهيم

قرار حاسم من ياسر إبراهيم بشأن مصيره مع الأهلي

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم زيادة نسبة الأسئلة المقالية بإمتحان مادة تكنولوجيا المعلومات؟|توضيح عاجل

باقات الإنترنت والمحمول

مفاجأة للملايين.. حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35%

ترشيحاتنا

سمنة

عكس المعروف.. فوائد غير متوقعة للسمنة

أطعمة زيادة التركيز

عشان ابنك ينجح.. إليك أفضل الأطعمة لزيادة التركيز والطاقة أثناء الدراسة

الصداع

تحذير .. 10 أسباب للصداع النصفي| تعرف عليها

بالصور

فستان ناعم.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة جذابة عبر «إنستجرام»

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

فستان لافت.. أمينة خليل تتألق بإطلالة أنيقة عبر «إنستجرام»

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

من القمر إلى المريخ.. كيف تحولت السيارات إلى مركبات تستكشف عوالم أخرى؟

السيارات
السيارات
السيارات

سحر نوح تحتفل بعقد قران نجلها بحضور مدحت شلبي ونادية مصطفى

عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح

فيديو

الفريق محمد سعيد الماحي

الفريق محمد سعيد الماحي.. قائد المدفعية وصانع التمهيد النيراني في حرب أكتوبر

حرب أكتوبر

باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.. القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر

الفريق إبراهيم العرابي

الفريق إبراهيم العرابي.. مسيرة قائد من ميادين القتال إلى رئاسة أركان القوات المسلحة

الفريق عبد المنعم واصل

الفريق عبد المنعم واصل.. قائد الجيش الثالث الميداني في نصر أكتوبر| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد