ما حكم تقبيل وجه المتوفى بعد تكفينه؟.. أمين الإفتاء يوضح

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة حول حكم كشف وجه والدها بعد الوفاة وتقبيله.

حكم كشف وجه الميت بعد الوفاة وتقبيله

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن تقبيل الميت ليس حرامًا، ولا حرج فيه شرعًا، مؤكدًا أن ما فعلته السائلة جائز.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الأولى يكون التقبيل قبل التكفين أو بعد الغُسل، لكن لو حدث بعد التكفين فلا إثم فيه، لافتًا إلى أن هذا الأمر ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من الأدلة على ذلك أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه قبَّل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّل عثمان بن مظعون رضي الله عنه بعد موته.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن تقبيل الميت من باب الرحمة والوداع، ولا يُعد مخالفة شرعية، ما دام خاليًا من أي محظور، ومقصوده التوديع والمودة.