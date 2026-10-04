هل قضاء الصلاة أولى من النوافل؟.. أمين الإفتاء يوضح

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة حول كيفية قضاء الصلوات التي فاتتها في الصغر بسبب التكاسل.

أمين الإفتاء: قضاء الفروض مقدَّم على أداء السنن والنوافل

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن من الجيد أن ينتبه الإنسان إلى تقصيره ويسعى للتوبة وتصحيح ما فاته، مؤكدًا أن قضاء الفروض مقدَّم على أداء السنن والنوافل.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأفضل في هذه الحالة هو أن يصلي المسلم مع كل فرض حاضر فرضًا مما فاته، مشيرًا إلى أن هذا أولى من الانشغال بالنوافل حتى يتم تعويض الصلوات التي لم تُؤدَّ في وقتها.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن إدراك التقصير والحرص على القضاء خطوة مهمة في طريق الالتزام، داعيًا الله أن يهدي الجميع ويشرح صدورهم لطاعته.

ودعا أمين الفتوى بدار الإفتاء لوالد السائلة بالهداية، سائلًا الله أن يوفقه لما فيه الخير، وأن يحسن خاتمة الجميع.