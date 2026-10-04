حماس : مسيحيو فلسطين مكوّن أصيل من شعبنا وهويته وحضارته

قدمت حركة المقاومة الفلسطينية حماس العزاء لعائلتي الراحلتين وعموم المسيحيين في غزة وفلسطين، مشاركة مصابهم وألمهم، مؤكدين أن حزنهم الحزن واحد وألمهم .

وذكرت : مسيحيو فلسطين مكوّن أصيل من شعبنا وهويته وحضارته، وأن أبناء فلسطين جميعًا أهل وشركاء في الأرض والوطن والمصير.



وشددت على أن الألم الفلسطيني في غزة واحد، لا يميز بين مسلم ومسيحي، كما أن العدوان الصهيوني الغاشم لا يميز بين مسجد وكنيسة.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته سيظل متشبثًا بأرضه وحقوقه، متمسكًا بتطلعه إلى الحرية والكرامة.

وأضافت: نستذكر الراحلتين "أم ميشيل" و"أم فؤاد"، اللتين عاشتا مع أبناء شعبهما محنة غزة، وتقاسمتا جوع أهلها وآلامهم، وخدمتا أبناء شعبهما، ما يجعل فقدهما مصابًا وحزنًا عميقًا لدى أبناء شعبنا جميعًا.

وختمت: نسأل الله أن يمنح ذوي الراحلتين الصبر والسكينة، وأن يحفظ أهل غزة وفلسطين، ويرفع عنهم هذه المحنة، ويكتب لشعبنا الأمن والحرية والسلام.