قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد عباس: العاصمة الجديدة حققت 133 مليار جنيه أرباحًا خلال 10 سنوات
حماس : مسيحيو فلسطين مكوّن أصيل من شعبنا وهويته وحضارته
3 أنواع.. التموين تكشف أسعار الزيت على بطاقات الدعم
التموين: ثبات سعر رغيف الخبز دون المساس بوزنه.. و6 آلاف مفتش لمراقبة الأسواق
بينهن مذيعة التلفزيون الرسمي.. طهران تنظم أول دورة تدريب عسكري للنساء
المنسق الوطني لحملة إغاثة غزة: التعليم يواجه واقعًا صعبًا يعيشه الشعب الفلسطيني
ما حكم تشغيل القرآن أثناء النوم؟.. أمين الإفتاء يوضح
صلاح حليمة: 3 مسارات للتعامل مع أزمة سد النهضة.. واللجوء للأمم المتحدة «خيار» حال تعثر التفاوض
مفوضية الاتحاد الأفريقي: مصر شريك أساسي في تعزيز السلم والأمن والتكامل والتنمية بأفريقيا
أيمن سلامة: صراع القوميات يهدد استقرار إثيوبيا وآبي أحمد يسعى لتفكيك نظام الحكم الذاتي
صلاح حليمة: البيان الرباعي يعكس تنسيقًا إقليميًا في ظل الأوضاع الإثيوبية المتصاعدة
وزير الطاقة الأمريكي: ترامب يدرك مسبقا مخاطر حرب إيران على تدفقات النفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس : مسيحيو فلسطين مكوّن أصيل من شعبنا وهويته وحضارته

حماس
حماس
محمود نوفل

قدمت حركة المقاومة الفلسطينية حماس العزاء لعائلتي الراحلتين وعموم المسيحيين في غزة وفلسطين، مشاركة مصابهم وألمهم، مؤكدين أن حزنهم  الحزن واحد وألمهم .

وذكرت : مسيحيو فلسطين مكوّن أصيل من شعبنا وهويته وحضارته، وأن أبناء فلسطين جميعًا أهل وشركاء في الأرض والوطن والمصير.
 

وشددت على أن الألم الفلسطيني في غزة واحد، لا يميز بين مسلم ومسيحي، كما أن العدوان الصهيوني الغاشم لا يميز بين مسجد وكنيسة.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته سيظل متشبثًا بأرضه وحقوقه، متمسكًا بتطلعه إلى الحرية والكرامة.

وأضافت: نستذكر الراحلتين "أم ميشيل" و"أم فؤاد"، اللتين عاشتا مع أبناء شعبهما محنة غزة، وتقاسمتا جوع أهلها وآلامهم، وخدمتا أبناء شعبهما، ما يجعل فقدهما مصابًا وحزنًا عميقًا لدى أبناء شعبنا جميعًا.

وختمت: نسأل الله أن يمنح ذوي الراحلتين الصبر والسكينة، وأن يحفظ أهل غزة وفلسطين، ويرفع عنهم هذه المحنة، ويكتب لشعبنا الأمن والحرية والسلام.

حماس المسيحين في غزة الشعب الفلسطيني فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

اجازة 6 اكتوبر2026

3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

الأهلي

3 غيابات في الأهلي أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

الطقس في مصر

أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا وتحذيرات شديدة

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

منتخب مصر للشباب

لحسم التأهل.. موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا

بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

ترشيحاتنا

لعبة مسرطنة

تريند والأطفال كلها بيحبوها.. تحذير من لعبة أطفال «مسرطنة»

الموز

لو شوفته قدامك اوعى تتردد في شرائه.. نوع من الموز فوائده مضاعفة وطعم لا يقاوم

سمنة

عكس المعروف.. فوائد غير متوقعة للسمنة

بالصور

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد