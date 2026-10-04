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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن اغتيال أحد أفراد وحدة النخبة في حماس

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلن جيش الإسرائيلي عن اغتيال صقر نبيل موسى القيسي في غارة استهدفته في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، زاعما أنه ينتمي إلى وحدة "النخبة" التابعة لحركة حماس والمشاركة في أحداث 7 أكتوبر 2023، إلى جانب استخدام نشاطه في جمعية إغاثية تركية في دعم الحركة.

وفي وقت لاحق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك مقتل عز الدين بك، قائد لواء شمال غزة في الجناح العسكري لحركة حماس، الذي "كان مسؤولا عن احتجاز عدد من الرهائن الإسرائيليين"، في غارة نفذت الثلاثاء.

وذكر جيش الاحتلال، في بيان مشترك، إن بك شغل قبل توليه قيادة اللواء منصبي قائد كتيبة جباليا الغربية ورئيس الاستخبارات العسكرية للواء شمال غزة، واتهمه بالتخطيط وتمويل هجمات ضد مدنيين إسرائيليين، والمشاركة في التسلل إلى إسرائيل خلال هجوم السابع من أكتوبر.

وأضاف البيان أن بك كان مسؤولا عن احتجاز عدد من الرهائن، من بينهم ميا شيم، هشام السيد، أميت بوسكيلا، شاني لوك، ميشيل نيسنباوم، إيليا توليدانو، رون شيرمان، تمير نمرودي وأوريون هرنانديز، إلى جانب آخرين.

واعتبر الجيش الإسرائيلي في بيانه أن مقتل بك يمثل "لحظة مهمة"، مؤكدا مواصلة عملياته ضد قادة وعناصر "حماس" الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر، ومعلنا أن عملياته في قطاع غزة تهدف إلى حماية المدنيين الإسرائيليين وإزالة التهديدات التي تمثلها الحركة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة حماس وحدة النخبة في حماس هجوم 7 أكتوبر

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