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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس أركان جيش الاحتلال: حجم قواتنا هو عمقنا الاستراتيجي.. ويجب زيادتها

رئيس الاركان الاسرائيلي
رئيس الاركان الاسرائيلي
فرناس حفظي

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، إن أحد أبرز الدروس المستخلصة من أحداث 7 أكتوبر يتمثل في ضرورة تعزيز وتوسيع نطاق القدرات الأمنية والعسكرية لإسرائيل، مؤكدا الحاجة إلى زيادة حجم الجيش الإسرائيلي وتطوير قدراته.

وجاءت تصريحات زامير، خلال مؤتمر عقد بمناسبة مرور 3 سنوات على أحداث 7 أكتوبر، بمشاركة كبار قادة الجيش، وخصص لبحث نتائج التحقيقات التي أجراها الجيش ودراسة مدى استيعاب الدروس المستخلصة منها، وفقًا لما أورده مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال.

وقال زامير إن إسرائيل «دولة صغيرة المساحة وتفتقر إلى عمق بري»، وتواجه في الوقت نفسه تهديدات متعددة المجالات، مشددًا على ضرورة بناء قدرات استراتيجية للجيش تمكنه من التعامل مع مختلف التحديات والتهديدات.

وأضاف رئيس الأركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حجم الجيش يمثل «العمق الاستراتيجي» لإسرائيل، مؤكدًا ضرورة تعزيز قدراته ومواءمتها مع المهام المتزايدة الملقاة على عاتقه.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أحداث 7 أكتوبر إسرائيل الجيش الإسرائيلي كبار قادة الجيش

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